El parque acuático de la Vall más cerca: adjudican las obras por 4 millones y empezarán en octubre

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la adjudicación definitiva del proyecto para construir el parque acuático de Sant Josep en la Vall d’Uixó. Una intervención que ronda los 4 millones de euros, que gestionará la empresa pública municipal Emsevall y ejecutará la empresa Gimecons Construcciones y Contratas.

El concejal de Turismo y consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, indica que en quince días se firmará el contrato y solo quedará la formalización de la concesión de los terrenos, un trámite burocrático indispensable, porque son de titularidad municipal y quien va a contratar las obras es la empresa pública, un detalle legal que el Ayuntamiento empezó a gestionar «hace cinco meses».

Hasta tres acuerdos plenarios hacen falta para hacer oficial esa cesión. El primero fue en abril, el segundo en julio y el tercero se propondrá en el de agosto, que se celebrará el 3 de septiembre. A partir de ahí, solo quedará la firma del acta de replanteo y la empresa podrá empezar a trabajar.

Ferreres explica que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su mano para avanzar los trámites, porque el «el horizonte que nos marcamos hace un año, cuando se aprobó el acuerdo que ponía en marcha el procedimiento, era abrir en julio del 2026, y hasta el momento, nada nos ha hecho pensar que no pueda ser así».

Obras, en octubre

El plazo de ejecución de las obras es de siete meses y, atendiendo a los pasos que faltan por dar, estiman que a principios de octubre podrán iniciarse.

Para llegar a este punto ha hecho falta la recepción de varios informes favorables de administraciones superiores. Por un lado, dos emitidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque la instalación ocupa terrenos que lindan en su totalidad con el barranco de Sant Josep, por un lado, el que da el visto bueno a las obras y por otro, el que autoriza el vertido de las aguas pluviales al cauce.

La Conselleria de Medio Ambiente también informó favorablemente por la ubicación de las instalaciones a menos de 400 metros de un paraje natural. Y con todos esos condicionantes burocráticos y legales salvados, el Ayuntamiento ya puede abordar la ejecución de una inversión que no ha contado con el consenso plenario.

Como afeaba la alcaldesa en el pleno de julio, el Partido Popular votó en contra del acuerdo, lo que, a su modo de ver, supone oponerse a la creación de un proyecto de futuro beneficioso para la ciudad. Desde las filas populares se defendió que la Vall «necesita una piscina de verano», pero están en contra del modelo, porque, dicen, supondrá un endeudamiento excesivo de las arcas municipales. Desde el primer momento, el gobierno local confirmó que iban a recurrir a un préstamo para hacerse cargo de la millonaria inversión necesaria.

Desde que se anunció el tipo de proyecto que estaba previsto ejecutar, se han descrito en varias ocasiones sus características. Tania Baños ha defendido desde el principio que responde a las propuestas que realizó la ciudadanía en la consulta popular que se planteó para definirlo. Mayoritariamente, los participantes optaron por algo más que una piscina, con zonas de juego y toboganes, al estilo de Segobripark.

Más que una piscina

En una superficie total de actuación que supera los 5.000 m2, la parcela se dividirá en varios espacios. Por una parte, habrá dos piscinas. La más grande (798,20 m2) tendrá una profundidad máxima de 1,40 metros y tres toboganes de trazados y pendientes distintas. La pequeña (373,90 m2), tendrá una profundidad de 30 centímetros.

Otro de los rincones será el de splashpark, una zona de juegos pensado para los usuarios más pequeños, con surtidores al estilo del parque creado en la plaça del Parc.

Habrá una zona de solárium, que incluirá un espacio sobre la cubierta de la piscina, que ocupará 2.300 m2 y una zona verde de 750.

Como servicios complementarios, se habilitará un edificio para vestuarios, aseos y almacén, y una cafetería. En su conjunto ocuparán 631,08 m2. A los lugares descritos hay que sumarle las zonas de circulación (1.288,53 m2).

Los vecinos de la Vall llevan desde julio del 2019 sin piscina estival. En aquel momento, la empresa concesionaria de su explotación cerró aduciendo pérdidas por un deterioro en las instalaciones que ya existía cuando se licitó su gestión. Tras un largo proceso judicial, los tribunales le dieron la razón. El actual gobierno local tuvo que llegar a un acuerdo económico para recuperar las instalaciones y poder planificar su futuro.