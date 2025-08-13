Las 'médulas' valencianas, yacimientos valencianos que desafían al fuego

El incendio que está afectando al patrimonio de la Unesco de las Médulas, en Castilla y León, ha hecho saltar las alarmas sobre las consecuencias que tendría un fuego similar en la Comunitat Valenciana. De norte a sur, el territorio valenciano atesora decenas de yacimientos arqueológicos y paisajes naturales de un valor incalculable, algunos de ellos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). Al igual que sucede con las Médulas, la orografía juega en su contra dado que la mayoría de estos conjuntos se sitúa en masas forestales, y por tanto muy expuestos a las llamas y al fuego, del que nada escapa.

La Comunitat Valenciana no es ajena a este tipo de desastres ecológicos y patrimoniales. De hecho, varios incendios han asolado importantes áreas y han puesto en jaque algunos yacimientos. Ya se vio con el incendio de la Vall d'Ebo y las afecciones que tuvo el castillo islámico del siglo XI Benissili o las pinturas rupestres en el Pla de Petrarcos (Castell de Castells) con más de 6.000 años de historia.

Variedad patrimonial y muy expuesta

Es difícil concretar la tipología de yacimientos situados en la Comunitat Valenciana. Poblado desde hace miles de años, desde la Prehistoria a la actualidad, el territorio valenciano ha acumulado cientos de vestigios. Desde pinturas neolíticas y mesolíticas a poblados de la Edad de Bronce, hasta ciudades y asentamientos romanos, castillos visigóticos y restos islámicos. Hay muchísimos restos arqueológicos de hace miles de años repartidos por la Comunitat Valenciana. Y todos ellos tienen algo en común: que están rodeados de vegetación y son vulnerables al fuego.

Los yacimientos de la provincia de Valencia

En el interior de la provincia de València, un devastador incendio como el que está afectando las Médulas podría poner en jaque algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Comunitat Valenciana. Enclavados en plena montaña, muy cerca de los cañones del Júcar, en Jalance las llamas podrían dañar la Cueva de Don Juan, una enorme cavidad kárstica con presencia humana constatada desde el Mesolítico. También en Jalance, y situado en las escarpadas paredes de un barranco cubierto de vegetación, está el 'Abrigo de los Monteses', un conjunto de pinturas de 7.000 años de antigüedad arquetípicas de arte rupestre levantino. Además, en la misma comarca de Utiel-Requena, a poco más de 1 kilómetro de Camporrobles, se encuentra el Molón, una población de hace miles de años y que pertenecía a la provincia tarraconense.

También en el interior de la provincia de Valencia está Chelva y una obra de ingeniería hidráulica romana, su acueducto, con más de 20 siglos de historia sobre el barranco de la Cueva del Gato. Más cerca del litoral, se alza un torreón íbero a 427 metros sobre el nivel del mar en las lomas de la Serra Calderona, el Puntal del Llops (Olocau). Una atalaya de vigilancia que remonta su historia a la época íbera.

O también el primer parque arqueológico de Valencia, 'València la vella' del siglo VIII (Riba-roja del Túria). Pero no acaba ahí. Uno de los emblemas de la historia valenciana es el 'guerrer de Moixent' -el pequeño soldado de bronce montando un caballo- se encontró hace casi 100 años en la Bastida de les Alcusses, en Moixent. De época prerromana.

Imagen aérea del yacimiento de La Bastida de les Alcusses de Moixent. / Museu de Prehistòria de València

En un entorno muy visitado en la época de verano por el río Fraile, Bicorp también recoge interés por su patrimonio cultural. Les Coves de l'Aranya es uno de los enclaves más importantes de la Comunitat Valenciana y está protegido por la UNESCO.

Castellón, más verde

La situación en Castellón no es distinta. Desde una perspectiva aérea el interior y la costa contrastan en verde, el litoral es más seco, pero ambos pueden arder. Al norte de la provincia se encuentra el Parc Natural de la Tinença de Benifassà, y en él, escondido entre una gran masa forestal, el Abrigo de la Tenalla con restos prehistóricos del arte levantino. Unos vestigios que se comparten en el yacimiento del Mas d'en Josep en Tírig, con un entorno muy similar, que forma un auténtico tesoro del arte levantino en la Valltorta. Entre ambos, a más de 1.300 metros del nivel del mar, la Mola Murada (Xert), una antigua fortificación neolítica.

Cerca de la ciudad de Castelló también hay bienes envueltos de vegetación. En la cueva de la Jorquera (Borriol), se halla presencia humana del Neolítico. Y en Assuévar, en la Peña Agujereada, los vestigios de un poblado de la Edad de Bronce. Un patrimonio que se podría borrar trágicamente a través del fuego.

Los incendios afectaron el patrimonio alicantino en 2022 y 2023

Alicante sigue en la misma dinámica. De hecho, en la Marina Alta se han registrado los últimos incidentes directos con las llamas por distintas causas. Una de ella debido a la pirotécnica y que causó un pequeño incendio junto a los vestigios romanos de Banys de la Reina de Calp hace 2 años. A la comarca se le suman los yacimientos dañados y el barranc de l'infern durante el incendio forestal de la Vall d'Ebo.

El enclave arqueológico, la el domus, las termas y los excepcionales mosaicos, atesora un gran valor patrimonial / Levante-EMV

En el sur alicantino se concentra gran parte de la riqueza de interés cultural. En Crevillent y en Quesada se encuentran dos necrópolis. El primero, les Moreres en la Peña Negra de entre los siglos IX y VI a.C, y el segundo, el de Cabezo Lucero, del ibérico antigo. En un entorno con biomasa.

Además, en el interior de la provicia también se encuentran otros restos. En el Parc Natural de la Font Roja, dentro del Barranc de les Coves (Alcoi) hay pinturas del Neolítico, Calcolítico y de la Edad de Bronce ocultas entre vegetación. En la comarca vecina del Comtat, en el yacimiento del Morro del Carrascal , más marcas de arte levantino.