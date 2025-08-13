Riesgo extremo de incendios forestales mañana en toda la Comunitat Valenciana

El riesgo de incendios será extremo mañana, jueves 14 de agosto, en la Comunitat Valenciana. Así lo han alertado desde la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE). La situación meteorológica -las altas temperaturas y un rayo- han provocado y agravado notablemente un incendio en Teresa de Cofrentes, por el que ya se ha establecido la situación nivel 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y solicitado a la UME. Pero mañana el riesgo es incluso más alto, como insisten desde Emergencias. El mapa de riesgo en la Comunitat Valenciana está totalmente pintado de rojo para este jueves.

Por eso, y ante la previsión de temperaturas elevadas este fin de semana, Emeergencias ha decidido prolongar hasta el lunes 18 de agosto la situación de riesgo extremo de incendios forestales. Desde esta mañana, por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido que la situación el viernes, sábado y domingo "será muy adversa" por el calor extremo y destaca el "impacto que esto puede tener en la salud". En algunos puntos, de hecho, vaticina temperaturas "récord" de más de 40 ºC a la sombra, sobre todo en el prelitoral de Valencia y la zona sur de Alicante. Así las cosas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana ha emitido un aviso especial "debido a la persistencia de temperaturas extremas y al riesgo máximo de incendios forestales".

Masa de aire cálido africana

La causante de esta situación será un depresión aislada que se está formando de manera progresiva en el Atlántico y que "favorecerá el desarrollo de una dorsal anticiclónica" que permitirá "la llegada de una nueva masa de aire cálido procedente de África", destaca el 112 Comunitat Valenciana.

Esta nueva bolsa de aire africano dejará "temperaturas muy elevadas y persistentes" hasta el punto de que las máximas podrían incluso superar a las de estos días y "alcanzar los 41 ºC" a la sombra "el sábado 16 y el domingo 17 de agosto".

Prohibido encender fuego

Las medidas en una situación de riesgo extremo de incendios forestales, como recuerdan desde la Generalitat, incluyen la prohibición de encender fuego, utilizar material pirotécnico o realizar trabajos mecánicos en zonas forestales. Desde el Consell han insistido en la importancia de avisar, ante cualquier indicio de humo, al 112 de inmediato, "para activar sin demora los mecanismos y equipos de extinción".

Además, subrayan que “todos los recursos están plenamente operativos” y que los 65 observatorios de la Comunitat “trabajan intensamente”.

Protección ante el calor

Desde la Generalitat también hicieron hincapié en la necesidad de proteger especialmente a personas mayores, menores y colectivos vulnerables ante el intenso calor, aconsejando beber abundante agua, evitar actividades físicas en las horas de mayor temperatura y extremar la atención hacia quienes sean más sensibles a los efectos del calor.