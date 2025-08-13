Sanidad activa 700 millones para pagar facturas pendientes hasta marzo

La Conselleria de Sanidad ya tiene a su disposición más de 700 millones para pagar las facturas pendientes que venía arrastrando tras los problemas de liquidez de la Generalitat. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicado este martes la ampliación de fondos para que el departamento que dirige Mariano Gómez pueda abonar los gastos pendientes de diciembre y hasta el 31 de marzo de este año después del crédito solicitado por el Consell de 1.700 millones.

En concreto, según se expone en la publicación del DOGV, la Conselleria de Hacienda ha autorizado la llegada de estos 705 millones para Sanidad después de que esta los solicitara para poder afrontar el pago de facturas en dos líneas: por una parte, el gasto farmacéutico de recetas en las oficinas de farmacia y, por otro, el "reintegro de gastos por asistencia quirúrgica".

De estas, es la segunda la más cuantiosa. Son 567 millones de euros para pagar las diferentes derivaciones para atender operaciones quirúrgicas que la Conselleria de Sanidad ha ido derivando a prestaciones externas. "A causa de las crecientes demandas asistencias de la población se encuentran pendientes de compatibilización facturas hasta el 31 de marzo", señala el escrito emitido por la Conselleria de Sanidad a Hacienda.

A ello se añade la necesidad de tramitar con cargo al presupuesto de 2025 gastos farmacéuticos por receta de oficina de farmacia correspondientes al mes de diciembre de 2024, que se encontraban todavía sin pagar más de ocho meses después y cuyo importe total asciende a 138 millones. De hecho, según justifica Sanidad en su informe para Hacienda, esta transferencia es necesaria "para poder atender obligaciones de carácter ineludible en los próximos meses".

Afrontar impagos

Estos 705 millones de euros extraordinarios se suman a los más de 9.000 que conforman el presupuesto de la Conselleria de Sanidad, el principal departamento en cuanto a gastos de la Administración autonómica tras las cuentas aprobadas a final de mayo de 2025, más de mil millones por encima de la Conselleria de Educación que también tiene las competencias de Empleo y Cultura.

La llegada del crédito suscrito por la Generalitat con tres entidades privadas tras autorización del Gobierno central a mediados de julio ha permitido afrontar una situación financiera muy delicada que había llevado a impagos por parte de la Administración autonómica a algunos de sus proveedores, algo que se pretende comenzar a paliar, tal y como queda patente en el DOGV de este martes. Los primeros destinatarios serán cuestiones sanitarias.