"Absoluta coordinación" en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Teresa

El incendio de Teresa de Cofrentes ha reunido en el Punto de Mando Avanzado (PMA) a representantes de las tres administraciones implicadas: Gobierno central, autonómico y también los ayuntamiento afectados por las llamas.

Siguiendo de cerca la evolución del incendio y de los trabajos de extinción, se han desplazado hasta Teresa de Cofrentes el conseller de Emergencia, Juan Carlos Valderrama; el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; el Subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez Jurado; la ministra de Universidades y secretaria del PSPV, Diana Morant, y los alcaldes de los municipios próximos y afectados por el incendio, como el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya.

Todo ellos han insistido en la rápida actuación del equipo de extinción que ha permitido perimetrar el fuego y, a la vez, en la necesidad de mantener los trabajos en la zona para evitar rebrotes ante cualquier súbito cambio de las condiciones meteorológicas en plena alerta máxima por incendios en la Comunitat Valenciana. Ha sido precisamente a mitad de mañana, cuando se han declarado otros dos incendios en puntos relativamente próximos a Teresa, el incendio de Bicorp (en el que solo se trabaja por tierra tras retirarse los medios aéreos) y el de Cortes de Pallás, ya extinguido.

"Absoluta coordinación"

A la reunión también ha asistido la ministra de Ciencia, Diana Morant, que ha insistido en la coordinación entre administraciones, sobre todo a través del desplazamiento al incendio de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Morant ha hablado de “absoluta coordinación”. “Tenemos 120 efectivos entre los de primera línea y logística”, ha indicado. La ministra, además, ha aprovechado para recalcar la necesidad de “reforzar los servicios públicos”. “Hay que invertir y hay que hacer que el sistema público también de emergencias, y más en esta tierra, con todas las emergencias que hemos tenido, garantice la seguridad de todos”, ha concluido.

En la misma línea se ha manifestado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, cuando pese a dar por perimetrado el incendio ha hecho hincapié en seguir trabajando durante las próximas horas. De hehco, ha subrayado que los servicios de emergencias trabajan "intensamente" para atacar los dos focos activos del incendio forestal de Teresa de Cofrentes e intentar evitar que el fuego se propague o adquiera mayor fuerza conforme las condiciones de calor y humedad varíen.