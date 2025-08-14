La Aemet avisa del riesgo para la salud por el pico de calor «extremo» del puente

El calor volvió a apretar ayer en la Comunitat Valenciana con máximas superiores a los 38 grados; en Carcaixent se llegó a los 38,2 grados y, en Xàtiva, a 38, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La ola de calor africana se relajó levemente, aunque las temperaturas continuaron siendo significativamente elevadas; y se extenderá como mínimo hasta el próximo lunes, con un nuevo pico a partir del viernes; el sábado y el domingo será, previsiblemente, los días de más calor de todo el año con el mercurio disparado hasta los 43 grados centígrados.

Sombreros y paraguas se convierten en buenos complementos para protegerse del sol. | GERMÁN CABALLERO

Ante esta situación, la Aemet lanzó ayer un aviso para el puente a través de sus redes sociales, ante una «situación muy adversa a causa de las altas temperaturas» y su posible «impacto en la salud, sobre todo de los más vulnerables». En este 2025, son ya cinco las muertes provocadas por golpes de calor, según los datos de la Conselleria de Sanidad, y los decesos atribuibles a las altas temperaturas ascienden a 195 casos, según las estadísticas del Instituto de Salud Carlos III, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo). La cifra podría incrementarse significativamente en la segunda quincena de agosto porque la mortalidad por estrés térmico acumulado se produce entre una y tres semanas después del episodio tórrido; así ocurrió con la ola de calor de junio, cuyos efectos mortales se registraron una quincena más tarde.

Otro de los riesgos del pico de calor extremo del puente de agosto será el de sufrir incendios forestales. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) amplió ayer el riesgo extremo hasta el lunes 18 de agosto, una calificación que mantiene la prohibición de usar fuego, pirotecnia y trabajos mecánicos en todos los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana; también mantiene activo un aviso especial «debido a la persistencia de temperaturas extremas». En la jornada de ayer, se produjeron al menos dos incendios; uno en Enguera que se consiguió estabilizar alrededor de las 15:00 h y otro en Teresa de Cofrentes, con más complicaciones.

La situación podría agravarse el lunes y el martes porque el final del pico cálido irá acompañado de un aumento de la inestabilidad meteorológica, según la Aemet. En estas dos jornadas, hay una alta probabilidad de producirse tormentas que podrían ser «localmente con poca precipitación o secas» y con una elevada densidad de rayos. La agencia estima que podrían caer entre cinco y diez descargas eléctricas por hora, entre las 14:00 y las 20:00 h, en el interior de las provincias de Valencia y Castellón. En la zona limítrofe entre las dos provincias meridionales, alrededor de la sierra de Mariola, podrían caer hasta 20 rayos por hora en la jornada del lunes.

A partir del lunes, el descenso térmico será notable porque la temperatura media caerá casi cuatro grados en la autonomía, aunque seguirá siendo «significativamente altas», como especifican desde la Aemet. De hecho, seguirán estando por encima de la media desde 1991 por más de un grado y medio. Cabe recordar que el viernes termina el periodo de canícula, el mes más cálido del año comprendido entre el 15 de julio y su homólogo de agosto, por lo que el episodio tórrido del fin de semana podría ser el más cálido del año.

La situación de esta última semana contrasta con los tres primeros días del mes, considerados fríos por la Aemet respecto a la tendencia habitual. Sin embargo, la persistencia de la ola de calor lleva a la Aemet a vaticinar que los 20 primeros días de agosto serán los más cálidos de la serie histórica, la cual se remonta hasta el año 1950.