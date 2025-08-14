Emergencias trabaja en dos focos y descarta "de momento" el regreso de los desalojados

El conseller Juan Carlos Valderrama destaca las condiciones "favorables" durante la noche, pero advierte del riesgo del calor extremo durante la jornada

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, preside la reunión de coordinación ante el incendio de Teresa, este jueves.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, preside la reunión de coordinación ante el incendio de Teresa, este jueves. / Levante-EMV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Los servicios de Emergencias de la Generalitat trabajan "intensamente" este jueves para atacar el fuego en los dos focos que actualmente tiene el incendio comenzado el miércoles por la tarde en el entorno de Teresa de Cofrentes. El tiempo, ha explicado el conseller Juan Carlos Valderrama, es clave que ya su avance traerá peores condiciones con el aumento del calor y la reducción de la humedad relativa, una circunstancia que, sin embargo, habían sido "favorables" durante la noche y ha ayudado a contenerlo.

Valderrama ha destacado que tras la primera reunión de coordinación de los cuerpos encargados del incendio se ha podido constatar una mejoría durante la noche ante unas llamas que avanzaban el miércoles al finalizar el día de manera descontrolada. "Las condiciones de la noche han sido favorables", ha indicado el conseller citando especialmente el alto nivel de humedad relativa visto, en torno al 80 %, algo "beneficioso" para la extinción del fuego. También el cambio de viento ayudó.

En su análisis a primera hora de la mañana, el conseller de Emergencias ha indicado que tras esta mejoría hay dos puntos calientes en la zona del suroeste del incendio, tal y como han detectado los drones que han hecho un reconocimiento al perímetro del fuego. Es ahí, ha incidido, "donde se está trabajando intensamente", especialmente ante el temor de que las condiciones meteorológicas vayan empeorando a lo largo del día con la subida d elas temperaturas y la reducción de la humedad.

Los trabajos de extinción del incencio de Teresa de Cofrentes, en imágenes

Los trabajos de extinción del incencio de Teresa de Cofrentes, en imágenes / Bomberos

Se espera que a lo largo de la mañana haya sobre las llamas ocho medios áreos trabajando, una labor fundamental ante un territorio "de difícil acceso" terrestre, "escarpado", algo que por otra parte suele ejercer de acelerante de las llamas. Entre estos medios aéreos está previsto que se incorpore una unidad helitransportada de Aragón. Además hay entre 170 y 180 efectivos trabajando entre la UME, los bomberos forestales de la Generalitat y los del Consorcio Provincial de Bomberos que este miércoles rompieron su huelga de celo.

Sin regreso a los domicilios

Valderrama ha señalado que las personas desalojadas de sus casas durante la jornada del miércoles ante el posible avance de las llamas y los humos no está previsto que regresen a sus domicilios "de momento", remarcando que para la mayoría de ellos suponen segundas residencias por lo que tienen otro lugar donde pasar la noche. No hay datos concretos de área afectada porque la situación, ha indicado, es "dispersa".

El conseller ha alertado de que en se esperan días "de calor intenso" en las próximas jornadas, con "tormentas secas" que pueden acabar generando rayos como el que ha acabado provocando el incendio en Teresa de Cofrentes. Frente a esta situación, Emergencias llevará a cabo vuelos de prevención para vigilar posibles focos.

