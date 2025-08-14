Evacuado en helicóptero un pasajero de 88 años de un ferri que iba a València

El varón se ha encontrado indispuesto y ha sido trasladado a La Fe

El helicóptero de Salvamento Marítimo en una imagen de archivo

El helicóptero de Salvamento Marítimo en una imagen de archivo / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Un pasajero de 88 años que viajaba de Palma a València en un ferri ha tenido que ser evacuado en el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. La aeronave lo ha trasladado al hospital La Fe cuando el ferri estaba todavía a 65 millas de puerto.

El pasajero ha sufrido una indisposición a bordo del ferri "Ciudad de Sóller", en el trayecto de Palma a València. Presentaba problemas respiratorios y tenía las pulsaciones muy bajas. Los servicios médicos del buque le han administrado oxígeno.

Se ha activado su evacuación. El helicóptero Helimer, de Salvamento Marítimo y que tiene base en València, ha volado hasta el ferri, que se hallaba todavía a 65 millas de puerto. Se ha subido al pasajero con la cesta a la aeronave, que lo ha trasladado al hospital de La Fe de València.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
  2. La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
  3. Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
  4. Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
  5. Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
  6. El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
  7. Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
  8. Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias

Evacuado en helicóptero un pasajero de 88 años de un ferri que iba a València

Evacuado en helicóptero un pasajero de 88 años de un ferri que iba a València

Última hora: Dos incendios activos en Valencia

Última hora: Dos incendios activos en Valencia

Mazón ficha en la oposición venezolana a su nueva "delegada para la Hispanidad"

Mazón ficha en la oposición venezolana a su nueva "delegada para la Hispanidad"

El incendio de Teresa de Cofrentes evoluciona favorablemente gracias a un cambio en la dirección del viento

El incendio de Teresa de Cofrentes evoluciona favorablemente gracias a un cambio en la dirección del viento

Controlado el incendio declarado en Bicorp que amenaza el Caroig desde el lado contrario al de Teresa de Cofrentes

Controlado el incendio declarado en Bicorp que amenaza el Caroig desde el lado contrario al de Teresa de Cofrentes

El síndic de Vox reta a los obispos por un incidente en una capilla valenciana

El síndic de Vox reta a los obispos por un incidente en una capilla valenciana

Tolvaneras o remolinos de polvo: los pequeños tornados que se pueden ver en la zona quemada en Teresa de Cofrentes

Tolvaneras o remolinos de polvo: los pequeños tornados que se pueden ver en la zona quemada en Teresa de Cofrentes

"Absoluta coordinación" en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Teresa

"Absoluta coordinación" en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Teresa
Tracking Pixel Contents