Evacuado en helicóptero un pasajero de 88 años de un ferri que iba a València
El varón se ha encontrado indispuesto y ha sido trasladado a La Fe
Un pasajero de 88 años que viajaba de Palma a València en un ferri ha tenido que ser evacuado en el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. La aeronave lo ha trasladado al hospital La Fe cuando el ferri estaba todavía a 65 millas de puerto.
El pasajero ha sufrido una indisposición a bordo del ferri "Ciudad de Sóller", en el trayecto de Palma a València. Presentaba problemas respiratorios y tenía las pulsaciones muy bajas. Los servicios médicos del buque le han administrado oxígeno.
Se ha activado su evacuación. El helicóptero Helimer, de Salvamento Marítimo y que tiene base en València, ha volado hasta el ferri, que se hallaba todavía a 65 millas de puerto. Se ha subido al pasajero con la cesta a la aeronave, que lo ha trasladado al hospital de La Fe de València.
