Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València

Una niña de 4 años juega con su hermano de 8 en un parque infantil de València. Él tiene los pies sucios porque no se ha duchado en cuatro días, ella está cubierta de picaduras tras cuatro noches durmiendo en la calle en plena ola de calor. Son los pequeños de 6 hermanos, que suben al caballito y se tiran por el tobogán ajenos al drama que viven sus padres.

Geraldine, Eduin y sus 6 hijos llevan durmiendo en ese parque desde el viernes. A los dos pequeños les han dicho que están "de campamento", los mayores arrastran sus maletas todo el día. Al lado también hay una niña pequeña y su padre. También llevan maletas, pero salen de uno de los muchos apartamentos turísticos que rodean la plaza. Es la Valencia que no sale en las postales, pero son dos escenas cada vez más cotidianas: la de los Airbnb y la de los migrantes sin hogar.

Piernas llenas de picaduras de la hija de Geraldine, en un parque de València. / Germán Caballero

La violencia del crimen organizado no ha parado de crecer en Perú y recientemente llamó a la puerta de este matrimonio, que tuvo que vender su casa y sus posesiones para venirse a España con una promesa de trabajo que resultó ser falsa. Tras un mes en un piso de Alboraia les desalojaron y se fueron directos a la calle.

Allí tocaron las puertas de multitud de albergues, oficinas de extranjería, servicios sociales, centros de atención al inmigrante y demás recursos de todo tipo. Pero ningún recurso les dio una solución pese a que es ilegal que los menores de edad duerman en la calle. Los recursos se iban pasando la pelota de unos a otros: "todos nos decían que allí no era, que teníamos que preguntar en otro sitio, ya no sabemos qué hacer", cuenta Geraldine.

La única ayuda que encontraron esos días fue la de las vecinas de la zona que han estado comprándoles comida y agua mientras removían cielo y tierra para solucionar su situación. "En Perú nunca hemos pasado esto y nunca pensábamos que en España nos íbamos a ver en esta situación", explica la madre de los niños.

Dos de las hijas de Geraldine y Eduin jugando en el parque donde duermen en València. / Germán Caballero

Solución habitacional

Finalmente el ayuntamiento de València les ha ofrecido una solución habitacional de emergencia mientras encuentra solución definitiva. Todo ello pese a que, durante 4 días, distintos recursos sociales cerraban la puerta a seis niños que estaban durmiendo en la calle.

Marta Torrado, concejal de de Servicios Sociales del ayuntamiento de València, asegura que "en cuanto nos hemos enterado de la situación el Centro de Atención Social a Personas sin Techo (CAST) ha hablado con ellos" y les han dado plaza en un albergue municipal "el tiempo que sea necesario".

Fuentes del consistorio critican que la situación se podría haber prevenido y solucionado antes, bien por las oficinas de extranjería -de las que critican su mal funcionamiento- o bien por los servicios sociales de Alboraia. "Una vez más València tiene que dar solución a las necesidades de personas que no vivían en nuestro municipio", explican.

Pertenencias de la familia que está durmiendo en un parque en València. / Germán Caballero

Una nueva vida

Eduin y Geraldine explican que trabajarán de lo que sea para sacar a su familia adelante, pero que la prioridad era huir de su casa sumida cada vez más en la violencia del crimen organizado, que se expande por Perú en los últimos años como una mancha de aceite.

De hecho, según explican fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, recientemente están atendiendo a más ciudadanos de este país que huyen de la violencia de las pandillas y buscan asilo en España. "Perú es hermoso, pero se ha vuelto demasiado violento", cuenta Eduin.

Ninguno de los 6 menores está matriculado por el momento en un colegio, ya que para ello los centros escolares solicitan un empadronamiento que no tienen. Este es un obstáculo muy importante para muchos migrantes, ya que el empadronamiento es la puerta de entrada a muchas ayudas sociales. La lentitud del ayuntamiento y las reticencias para concederlo ha provocado que florezca, desde hace años, un mercado negro del padrón por el que los migrantes llegan a pagar cientos de euros.

La hija pequeña de los 6 hermanos que duermen en un parque en València. / Germán Caballero

Sistema de acogida

Aunque la familia ya cuenta con una plaza de albergue, el caso ha puesto de manifiesto la desidia del sistema de servicios sociales, que en cuatro días no ha ofrecido techo a un grupo de menores que dormía en la calle a pesar del interés superior del menor y al tratarse de un caso tan grave.

El ayuntamiento dispone de plazas de acogida para situaciones de urgencia, pero según explican "previamente los servicios sociales deben hacer una valoració nde la situación concreta de cada persona y familia, con el fin de que los recursos se utilicen para las urgencias sociales". De hecho, el consistorio habilitó el pasado mes de julio 72 plazas más para estas situaciones. Sin embargo, destaca la lentitud, al menos en este caso, de un sistema diseñado para situaciones urgentes.

Una familia peruana con seis menores duerme desde hace varios dias en un parque de Orriols al no tener techo ni trabajo / Germán Caballero

Por último, el ayuntamiento ha criticado la "nefasta gestión de la Oficina de Extranjería" que depende del Gobierno central, y denuncia que "si Sánchez hiciera política de inmigración no pasarían estas cosas".