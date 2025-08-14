Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias

El 'president' de la Generalitat puede, desde el 1 de enero de 2021, asumir el mando ante una emergencia. Por la ley de Protección Civil valenciana de 2010 y los diferentes planes autonómicos, la responsabilidad ante cualquier activación de alerta (que no sea nivel 3, de interés nacional) recae sobre el conseller con las competencias en Emergencias, sin embargo, desde 2021, hay un mecanismo por el que el jefe del Consell puede tomar el control de esta, algo que no ha ocurrido hasta ahora y que el futuro 'Plan director ante análisis, anticipación y reacción ante catástrofes' pide desarrollar.

Esta es una de las propuestas de mejora normativa planteada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Reconstrucción que encabeza Francisco Gan Pampols en el borrador del citado plan que se encuentra en fase de audiencia ciudadana. En este reclama el "cumplimiento del mandato del artículo 12.4 de ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana", apartado añadido por PSPV, Compromís y Unides Podem en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021, en plena gestión de la pandemia.

“Cuando la situación de peligro o los daños ocurridos por su especial extensión o intensidad particularmente graves, y en tanto no sea declarado por el Estado el interés nacional o uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución (los de Alarma, Sitio o Excepción, cuando es el Estado el que asume la gestión de la emergencia), el presidente de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica", señala el artículo.

Y añade: "Dicha declaración supondrá la asunción por el presidente del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunitat Valenciana. En este plan se establecerá el trámite a seguir para la declaración de emergencia catastrófica y la asunción de la dirección por el presidente. El Consell y el presidente podrán dictar normas de urgencia con el fin de afrontar las necesidades de la emergencia, las cuales deberán ser motivadas y publicarse en DOGV".

Hasta ahí lo que señala la ley que habilita este mecanismo. Sin embargo, tal y como advierte el borrador del futuro plan director, "el desarrollo al que se refiere este precepto, a la fecha, no se ha llevado a cabo, de forma que no existe un procedimiento previsto en la planificación de emergencias". Es decir, que más allá de que la norma que recoge esta posibilidad, no hay un protocolo establecido sobre cómo ejecutar esa acción ni qué situaciones son las propicias para que sea declarada la 'emergencia catastrófica', algo que el documento impulsado por Gan Pampols pide llevar a cabo.

Sin caso práctico

Para ello, el que ha de ser el vademécum para la gestión de las emergencias propone "tomar como punto de partida, en la medida en que pueda ser de utilidad" lo señalado en los artículos 28, 29 y 30 de la ley estatal de Protección Civil. En estos se señala cuáles son 'emergencias de interés nacional', quién es el encargado de su declaración y cómo efectuarla así como las funciones y responsabilidades que ostentará el ministro de Interior en caso de que esta se lleve a cabo.

La redacción de este punto puede servir de base para especificar la norma autonómica, bien a partir de la ley de Protección Civil, que el Ejecutivo autonómico quiere actualizar tras la dana, o bien con cambios en el Plan de Emergencias Territorial de la Comunitat Valenciana. De hecho, en la última ley de Acompañamiento, debatida entre marzo y abril en las Corts, Compromís propuso fijar unas condiciones para hacer esta declaración de emergencia catastrófica de manera automática. Capacidad de actuación, cómo efectuar esa declaración o qué recursos puede dirigir, si se incluyen o no los locales, pueden ser cuestiones a reseñar en una reforma que ha de coincidir con la que el mismo documento lleva a cabo para separar la actuación política y técnica ante una emergencia.

De momento, la posibilidad de que el 'president' de la Generalitat asuma la gestión de la emergencia no se ha puesto en práctica. No se llevó a efectuar durante la covid, cuando se introdujo ese apartado en la norma de Protección Civil, ni lo ha hecho Carlos Mazón durante la dana. Desde que el 29 de octubre se activara el nivel 2 de alerta del Plan de inundaciones fue la entonces consellera, Salomé Pradas, la que asumió el mando único, una situación que no cambió en ningún momento hasta la desescalada.