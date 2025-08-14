La historia se repite: El incendio de la Vall d'Ebo de 2022 se prendió también un 13 de agosto

El 13 de agosto de 2022 el incendio voraz de la Vall d'Ebo calcinó más de 10.000 hectáreas y se originó por la caída de un rayo. Ahora, tres años después, la historia se repite. Esta vez en Teresa de Cofrentes el incendio, donde otro rayo ha provocado otros incendio justamente el mismo día con tres años de difetencia: 13 de agosto, un día negro para el calendario valenciano .

El negro 13 de agosto

La coincidencia ha querido que el 13 de agosto sea un día aciago para los montes valencianos. El incendio de la Vall d'Ebo en 2022 acabó calcinando más de 10.000 hectáreas en el paraje del Frigalet y afectó a buena parte del interior de la Marina Alta. Se desencadenó un desastre que arrasó con todo a su paso, calcinó numerosos animales y afectó gravemente al sector agrícola de la zona. También dañó restos arqueológicos que permanecían ocultos entre la masa forestal.

Además, el patrón se repite: condiciones meteorológicas poco favorables; llamas sin control, fuego que rodea pueblos; evacuaciones y desalojos... Y todo sumido a una sofocante ola de calor con un inminente aumento de las temperaturas y con una previsión a más. En el momento actual, enfocado a un pico cálido que se producirá con el avance el fin de semana.

Imagen del incendio de la Vall d'Ebo / Consorcio de Bomberos de Alicante

Agosto de 2022

Agosto de 2022 no acabó en la Vall d'Ebo. Solo dos días después, en el interior de Castellón se prendió otro. Bejís fue el peor incendio del verano en la Comunitat Valenciana, y uno de los peores que se han registrado en la historia de nuestro territorio. También se inició por la caída de un rayo y tuvo un alcance de más 16.000 hectáreas. Entre ambos conatos, 27.433,51 ha quemadas.

La vida un año después del incendio de Bejís / Germán Caballero

La Comunitat Valenciana se encuentra hoy en día bajo la quinta ola de calor del verano. Está dejando a diario máximas que superan los 40 ºC en buena parte del interior del territorio. Además de noches tórridas causadas por corriente de aire africano que ha causado el episodio cálido. Que además, aumenta las temperaturas, quita importancia al frescor de las brisas mediterráneas y provoca un descenso de la humedad ambiental.

Riesgo extremo de incedios hasta el lunes

Como respuestas a las condiciones meteorológicas de la quinta ola de calor, la Consellería de Emergencias, anunció ayer que toda la Comunitat Valenciana permanecerá bajo alerta extrema por riesgo de incendios hasta el próximo lunes. Abarcando así la duración del episodio de temperaturas extremas previsto por la Agencia Estatal de Meteorología en toda España.