Un nuevo incendio en Bicorp amenaza el Caroig desde el lado contrario al de Teresa de Cofrentes

Los servicios de extinción de incendios forestales trabajan ya en nuevo foco en el término municipal de Bicorp, a menos de 10 kilómetros del incendio activo en Teresa de Cofrentes desde la tarde de ayer; concretamente, en las proximidades del Río Fraile. El fuego se ha declarado al otro lado del pico del Caroig, que ya se encuentra amenazado por el fuego iniciado ayer por el impacto de un rayo, como han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat. La preocupación es máxima y, por tanto, son ya 10 medios aéreos los que se han desplegado en este nuevo frente, como ha informado Emergencias a través de sus redes sociales.

Zona que separa el incendio forestal de Teresa de Cofrentes de Bicorp. / ED

El despliegue tan extenso se produce para evitar que las llamas se descontrolen y tener un segundo foco activo y virulento en la misma zona, según explican fuentes oficiales de la Conselleria de Emergencias e Interior. En principio, el despliegue no responde a la gravedad de la situación actual de las llamas, sino a la prioridad por prevenir la virulencia de este segundo incendio. En adición, estas fuentes aseguran que se han registrado varios puntos con rayos latentes en la zona, por lo que la prioridad es enfriar la zona para evitar nuevos conatos de incendio.

Trabajando desde el aire y tierra

El operativo se completa, por el momento, a con dos unidades de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos autobombas, una dotación de las brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia y efectivos de la Policía de la Generalitat. A medida que evoluciones favorablemente, los medios aéreos irán retornando -algunos ya lo han hecho- a centrarse en los trabajos del de Teresa de Cofrentes.