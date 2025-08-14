Ola de calor
Un nuevo incendio en Bicorp amenaza el Caroig desde el lado contrario al de Teresa de Cofrentes
Diez unidades aéreas ya trabajan en la extinción de este nuevo foco declarado a menos de 10 kilómetros del fuego iniciado ayer
Los servicios de extinción de incendios forestales trabajan ya en nuevo foco en el término municipal de Bicorp, a menos de 10 kilómetros del incendio activo en Teresa de Cofrentes desde la tarde de ayer; concretamente, en las proximidades del Río Fraile. El fuego se ha declarado al otro lado del pico del Caroig, que ya se encuentra amenazado por el fuego iniciado ayer por el impacto de un rayo, como han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat. La preocupación es máxima y, por tanto, son ya 10 medios aéreos los que se han desplegado en este nuevo frente, como ha informado Emergencias a través de sus redes sociales.
El despliegue tan extenso se produce para evitar que las llamas se descontrolen y tener un segundo foco activo y virulento en la misma zona, según explican fuentes oficiales de la Conselleria de Emergencias e Interior. En principio, el despliegue no responde a la gravedad de la situación actual de las llamas, sino a la prioridad por prevenir la virulencia de este segundo incendio. En adición, estas fuentes aseguran que se han registrado varios puntos con rayos latentes en la zona, por lo que la prioridad es enfriar la zona para evitar nuevos conatos de incendio.
Trabajando desde el aire y tierra
El operativo se completa, por el momento, a con dos unidades de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos autobombas, una dotación de las brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia y efectivos de la Policía de la Generalitat. A medida que evoluciones favorablemente, los medios aéreos irán retornando -algunos ya lo han hecho- a centrarse en los trabajos del de Teresa de Cofrentes.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- Zorros, gatos silvestres y cernícalos se ceban con el chorlitejo en las playas de l'Albufera