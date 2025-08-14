Ola de calor
Incendios 'incontrolables' de sexta generación: qué son y por qué son cada vez más frecuentes
La Comunitat Valenciana está en riesgo extremo de incendios forestales hasta el próximo lunes y suma cinco incendios 6.0 desde el año 2018
El incendio de Teresa de Cofrentes mantiene en vilo a la Comunitat Valenciana; las próximas horas serán determinantes porque la meteorología ha dado una pequeña tregua hasta el mediodía de este jueves, cuando las altas temperaturas de esta ola de calor, provocada por una masa de aire africana, vuelvan a complicar las tareas en el control y extinción del mismo. Aún se desconocen las hectáreas que han sido pasto de las llamas, pero el temor es que no pueda controlarse antes del pico de calor previsto para este fin de semana, como pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y evolucione de forma similar a los megaincendios de Castilla y León, Extremadura y Galicia. Es decir que se convierta en un incendio de sexta generación, más incontrolables que los convencionales. Esta categoría es cada vez más frecuente por dos razones: el cambio climático y el abandono del campo.
Los de sexta generación son incendios extremos, impredecibles y que, en principio, se propagan extremadamente rápido y, por tanto, tienen una alta capacidad destructiva. Hace unos veranos, el técnico analista en prevención de incendios Ángel Botella, comentaba a Levante-EMV que un incendio de sexta generación es un "tipo de fuego conectivo muy potente", que aprovecha "la energía del cielo para retroalimentarse y generar corrientes de succión". Otra de sus características, anteriormente mencionada, es que "se propaga en todas direcciones" muy rápido y "emite partículas incandescentes que, a su vez, generan focos secundarios". Ofreció una imagen muy visual: son como un gran tornado en llamas.
Otra de las características de este tipo de catástrofes es su capacidad de poner en riesgo la vida de las personas, más allá de la superficie quemada. "Se caracterizan porque la gran cantidad de combustible quemada llega a generar una columna convectiva", explicaba a Levante-EMV Rafael Delgado, ingeniero forestal y profesor de la Universitat Politècnica de València. Tanto es así que pueden "llegar a modificar las características atmosféricas y generar su propio ambiente de fuego", añadía.
Difíciles de apagar
Con todos estos ingredientes, apagar este tipo de incendios es misión imposible. Es mejor esperar a atacar aquellos frentes donde el fuego permita su extinción, una estrategia que, según señala Delgado, «a veces no se entiende en ciertos pueblos afectados». Son varios los testimonio de Castilla y León o Extremadura que explican que algunos vecinos se han quedado en las pedanías o pueblos desalojados para proteger las viviendas de las llamas. La ola de incendios que arrasa en España han muerto ya tres personas, dos de ellas voluntarios que participaban en las tareas de extinción.
Esperar hasta el momento adecuado es lo que ocurrió en Llutxent, en el año 2018, como narraba Botella a este periódico hace un par de años: «Hubo momentos que no se podía controlar, y solo trabajábamos en las zonas que nos dejaba. Tuvimos que reordenar la estrategia porque es absurdo enviar medios a este tipo de focos convectivos», aseguraba.
Cuántos incendios de sexta generación ha habido en la Comunitat Valenciana
Este tipo de incendios virulentos comenzaron a propiciarse desde el año 2018, debido a las consecuencias extremas provocadas por el cambio climático: las altas temperaturas, la falta de precipitaciones y el abandono de las zonas forestales. Aunque en los informes no se catalogan de este tipo, hay hasta cinco incendios ocurridos en la Comunitat Valenciana en los últimos cinco años con características propias de este tipo de siniestros, como declararon varios expertos en ingeniería forestal en sus declaraciones a los medios de comunicación cuando se produjeron.
Estos son:
- El incendio de Llutxent, en 2018, que duró siete días y arrasó más de 25.000 hectáreas. Tuvo un comportamiento extremo.
- El de la Vall d'Ebo, en el año 2022, con un total de 12.000 hectáreas calcinadas y un comportamiento "errático y de extrema intensidad".
- El de Bejís, también en agosto de 2022, con una superficie total quemada superior a las 20.000 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 1.500 personas. El ingeniero Ferran Dalmau aseguró que encajaba "dentro de la tipología de incendios de sexta generación" porque no se podía "hacer frente con medios directos".
- El del interior de Castellón en 2023, que arrasó 4.000 hectáreas, pero que fue descrito como 6.0 por su alta voracidad.
- Y el de Villanueva de Viver, también en 2023, que calcinó 4.700 hectáreas, aunque estuvo activo más de 20 días.
