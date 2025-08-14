Vivir con 40 cm de lodo bajo la casa: “Si no lo quitan, la próxima riada nos inundará todavía más”

Un forjado sanitario es un espacio vacío entre el terreno y el cimiento de un edificio. Está pensado para evitar humedades, para que el suelo de las plantas bajas esté seco y para que la estructura de los edificios no sufra las consecuencias si entra algo de agua en los subterráneos. Pero no está pensado para una dana como la del 29 de octubre. Quizá por eso, por el aluvión de agua, por el arrastre de sedimentos, por el lodo, María Jiménez, vecina de Aldaia, vive hoy, nueve meses después de la dana, con 40 centímetros de lodo debajo de su casa.

María vive en una calle perpendicular al barranco y su vivienda, una planta baja, está elevada unos 70 centímetros respecto al suelo. Por debajo hay un hueco que conecta con el alcantarillado y los colectores. Ese hueco, ahora, está prácticamente lleno de lodo arrastrado por la riada, lodo que se ha secado y que no se ha limpiado en nueve meses. De los 70 centímetros de profundidad, 40 están ahora colapsados por el fango. Y nadie hace nada al respecto, denuncia Jiménez. Le preocupa el otoño: “Si no lo quitan, en la próxima riada subirá aún más el agua en el interior de las casas”.

El forjado sanitario de casa de María Jiménez, lleno de cañas tras la dana / Redacción Levante-EMV

Bajantes rotas y problemas de salubridad

En su vivienda, la altura del agua alcanzó más de medio metro. Con ella, claro, se fueron muebles y objetos, pero su problema sobre todo es estructural y sanitario y está debajo de los cimientos. En ese espacio hasta el terreno, la vecina pudo ver el atasco de lodo desde el primer día. “Había unos muros que sujetaban las bajantes y algunos se cayeron, de forma que las bombas de lodo no podían entrar porque había cascotes”, explica. Desde el 29 de octubre, nadie ha limpiado esa superficie. “Lo avisé a la UME, vinieron dos veces e hicieron fotos y vídeos, que llevaron al ayuntamiento y después no supe nada más”, denuncia. Aunque presentó varias instancias, le contó al alcalde varias veces la situación e incluso lo denunció en un programa de televisión, no se ha limpiado. Pero además, teme por la estabilidad del edificio a la larga. “Las vigas que sostienen los cimientos se están tocando”, lamenta.

A eso suma los problemas de salubridad. Al olor a lodo se suma la apertura de bajantes, tres en su misma calle. “Si los que arreglan todo esto van con EPIs y mascarillas, ¿por qué nosotros, los vecinos, lo estamos respirando sin más?”, se pregunta. No es inocuo: María Jiménez asegura haber perdido el olfato desde la dana y haber desarrollado una especie de mucosidad constante. “Tenemos el agua a pocas semanas, en otoño, y el miedo que tenemos es que el agua inunde aún más nuestras casas, porque tenemos menos margen en ese espacio debajo de ellas”, indica.

“No me fio del pozo bajo la casa”

Así quedó el patio de la planta baja de csa de Pepa Ferrer en Alfafar tras la dana. Ahora, duda del estado edl pozo bajo la vivienda / Redacción Levante-EMV

María Jiménez y Pepa Ferrer pudieron salvarse del agua porque consiguieron subir a zonas elevadas, así que ven con buenos ojos las limitaciones a las plantas bajas no conectadas con los pisos superiores que han adoptado algunos ayuntamientos de l’Horta Sud. Si el agua no arrastró a María porque consiguió abrir la puerta del edificio y subir por la escalera, cuando la lengua de agua llegó a casa de Pepa Ferrer, en Alfafar, pudo salvarse por el acceso a su despacho, que está en una especie de altillo. Pero la reconstrucción tampoco ha acabado en su caso. Bajo la casa de Pepa no hay forjado sanitario pero hay un pozo.

“No he picado, pero no me fio un pelo de volver a beber agua de ahí”, admite Ferrer. El sistema de ósmosis por el que a pagado 600 euros se suma a la larga lista de gastos derivados de la riada. Su casa fue totalmente inundada a excepción del despacho. El agua alcanzó los dos metros de altura. Y aun a día de hoy, nadie se ha hecho cargo del pozo. “Siempre he bebido del grifo, pero ya no”, afirma. Ese aún es un problema menor porque Pepa no ha podido volver todavía a su casa después de nueve meses. Se reconoce indignada. “Aún tenemos que aplaudir cuando se limpia cualquier cosa cuando han pasado nueve meses y hay barro en las aceras”, denuncia. Ella tenía un “buen seguro” y ha podido pagar la reconstrucción. Una factura, que incluye 6.000 euros solo de desescombrar y o el coste de cañones de aire caliente para secar los muros de la casa durante tres semanas, que no todo el mundo puede pagar. “Estos eventos agrandan la brecha social, la desigualdad”, denuncia.