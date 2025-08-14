Mazón ficha en la oposición venezolana a su nueva "delegada para la Hispanidad"

La organización del Consell siempre está abierta a la innovación y este jueves, el Consell ha impulsado un nuevo puesto en su estructura. Es la delegada para la Hispanidad y la Libertad, un cargo para el que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tirado mano de la oposición venezolana a Nicolás Maduro en la Comunitat Valenciana, un movimiento asociativo con cada vez más peso en tierras valencianas. Todo ello en un momento en el que el PP y Vox aprietan en el discurso migratorio como se ha visto en Jumilla o con el rechazo de menores migrantes desde Canarias.

Según ha informado posteriormente Presidencia en un comunicado, María Ponte será la responsable de esta nueva delegación que, según se detalla, "actuará como puente para la organización y ejecución de propuestas de las diferentes consellerias para facilitar la participación de las personas procedentes de otros países aprovechando mejor los recursos públicos". "La Delegada para la Hispanidad y la Libertad será el punto de encuentro para las personas procedentes de otros países y realizará un trabajo transversal", agrega.

La venezolana se incorpora a la estructura del Palau de la Generalitat como asesora. Así se publica este jueves en el DOGV donde se señala que será "personal eventual con funciones de asesorea del president con retribuciones correspondientes a la categoría C1", el de más alto rango y salario dentro del Ejecutivo autonómico.

Ponte es conocida en el mundo de la oposición al régimen de Maduro. Ha sido embajadora de Venezuela en Bélgica y la Unión Europea representando al llamado "gobierno interino" que encabezó Juan Guaidó. A principios de mayo, aprovechando la visita de Edmundo González, el candidato a las últimas elecciones (que ganó, según organismos internacionales como el Parlamento Europeo), fue elegida portavoz autonómica de las Asociaciones Venezolanas de la Comunitat Valenciana.

"Salto innovador"

Para el Consell, con la creación de esta figura se da un salto innovador en la atención integral de estos nuevos valencianos, favoreciendo su participación en la acción social y en la relación con las instituciones. "Esta transversalidad abarcará cuestiones como homologación de títulos, emprendimiento, participación política y ciudadana, relaciones exteriores, derechos humanos, fomento de la hispanidad, desarrollo cultural, empleo y fomento del asociacionismo, entre otras". Precisamente esa homologación de títulos fue uno de los asuntos que Ponte llevó ante la UE previamente.

Con este movimiento, Mazón trata de lanzar guiños hacia el potencial electorado de personas procedentes de Sudamérica que logran la nacionalidad, los "nuevos valencianos" a los que el hoy jefe del Consell dedicó algunos actos durante la campaña de 2023, algo similar al camino emprendido por Isabel Díaz Ayuso en Madrid.