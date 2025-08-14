Los arquitectos advierten del peligro de la proliferación de pisos turísticos “ratonera” sin vías de evacuación

“Son ratoneras sin vías de evacuación”. Así define el decano del Colegio de arquitectos de la Comunitat Valenciana, Salvador Lara, un modelo de planta baja de uso turístico que cada vez se ve más en la ciudad de València, pero también en zonas inundables como los municipios de l’Horta Sud más castigados por la dana del pasado 29 de octubre. Son pisos en bajos que antiguamente tuvieron un uso comercial o como garaje o trastero y que no suelen tener más que la puerta de entrada y una pequeña ventana con rejas. Lara advierte del peligro que pueden suponer en inundaciones como la dana, ya sea para turistas o vecinos, en un momento en que cinco municipios de l’Horta -Aldaia, Massanassa, Albal, Sedaví, Picanya- han modificado sus normativas para prohibir la conversión de bajos comerciales en vivienda, por ejemplo, si no están conectados con una primera planta que sirva de refugio antirriadas.

“Lo que no podemos hacer es volver a repetir el mismo estado de construcción que habían no cambiar nada en materia urbanística sería un suicidio”, ha destacado Salvador Lara. Cree que, una vez pasada la fase de urgencia, la reconstrucción debe avanzar. “Y hay que hacer una reflexión sobre cómo hacer la reconstrucción de la zona afectada, no puede ser con los mismos criterios que había”, añade. Si no, advierte, estaremos expuestos a “lo mismo o más” en nivel de destrozo.

“Muchos solo tienen una rejilla”

La cercanía a la capital, la conexión en metro y los precios más bajos están haciendo crecer el número de apartamentos turísticos también en las ciudades y pueblos cercanos a València, como los de l’Horta Sud, como llevan tiempo detectando desde el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana. “Han empezado a ser uno de los principales problemas urbanísticos tanto por su proliferación en un número exagerado como por las condiciones en que están muchos de ellos”, apunta.

Los que son más problemáticos desde el punto de vista de la seguridad son aquellos que apenas tienen vías de salida a la calle. “Muchos solo tienen una rejilla, ni siquiera una ventana, a la calle, de forma que la persona que está dentro está en una ratonera”, denuncia. Al no estar integradas en los edificios de los que forman parte, estas viviendas, más aisladas, no dejarían a las personas que estuvieran en su interior salir en caso de emergencia.

“No se puede permitir el uso turístico en esas condiciones, ni siquiera diciendo que es esporádico" Salvador Lara — Decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

“Además de la seguridad, tampoco cumplen las condiciones higiénicas, de salubridad y de habitabilidad de las viviendas”, alerta el arquitecto. Por eso, cree que el uso turístico en este tipo de casas “no se puede permitir, ni siquiera diciendo que es esporádico, que es un uso temporal, porque no se debe dejar a una persona en esas condiciones”. Además, señala la posibilidad de que los propietarios decidan, con el tiempo, reconvertir esos bajos en viviendas para vivir todo el año. “En cuanto te descuides se convierten en residenciales y no reúnen las condiciones”, señala Lara. No son como las casas en plantas bajas en estos municipios, que, por lo que han observado los arquitectos del Colegio, “habitualmente tienen un patio al fondo que hacen que tenga luz trasera y delantera, además de otra forma de salir de la vivienda”.

Los peligros de las plantas bajas

Más allá de los usos turísticos, la realidad de las plantas bajas en la zona cero es diversa. La mayoría de las residenciales, es cierto, se usan como vivienda habitual. En estas, el agua afectó -en muchas ocasiones mortalmente- a personas mayores y dependientes que no pudieron refugiarse en zonas altas. Pero en muchos casos no había ninguna zona alta accesible a la que acudir. “Y ahora, si una persona que tiene una planta baja quiere reconstruirla como estaba, ¿cómo se lo impides?”, indica. No había una normativa que impidiera cometer los mismos errores, añade el decano. En cualquier caso, recalca que no se prohibirán las plantas bajas, sino que las medidas municipales en ese sentido solo buscan que los vecinos puedan acceder a zonas seguras.

“En principio, en las zonas urbanas se tiende a no hacer viviendas en plantas bajas, pero existen”, apunta. Sobre todo en estos municipios. Por eso, el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana coincide en la necesidad de que sean parte de una construcción mayor, es decir, estar conectadas con las plantas superiores de los edificios o tener acceso directo a estas. "Es cuestión de seguridad y hay que cambiar las cosas", concluye.