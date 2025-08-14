El plan de Educación para revertir el batacazo en PISA: 277 centros darán refuerzo de Matemáticas

Casi 350 profesores y 22 millones de inversión en 277 centros educativos de Primaria y Secundaria. Son los números del nuevo Programa de Refuerzo de Competencia Matemática que Conselleria de Educación implementará a partir del curso 2025-26. El objetivo es revertir el batacazo del último informe PISA en las aulas.

Las consecuencias de la pandemia en las aulas han sido un descalabro a nivel general, pero sobre todo en la competencia numérica, según reflejó el informe más prestigioso del mundo. La realidad es que el resto de autonomías fueron las que sufrieron una caída más fuerte mientras que el alumnado valenciano pudo salvarse en parte del batacazo. Aún así, la administración autonómica ya anunció que tomaría medidas para reforzar y subir el nivel de las áreas más tocadas: Inglés y Matemáticas. Si se compara el último informe 2022, con el de 2012 se puede comprobar un descenso bastante preocupante.

Esfuerzo de refuerzo

La directora general de Inclusión Educativa, Xaro Escrig, explica que "el porcentaje de alumnado español en los niveles altos (6 %) es inferior al de la media OCDE (9 %). Además, aunque el porcentaje de alumnado español en los niveles bajos de rendimiento (28 %) es inferior al de la OCDE (31 %), es imprescindible realizar un esfuerzo importante en la reducción de esa cifra".

Otro dato significativo es la brecha de género existente en el rendimiento en matemáticas, con un rendimiento medio de los chicos españoles 10 puntos superior al de las chicas. "Estos resultados en matemáticas se observan ya, incluso de forma más acusada, en los estudios de evaluación en la Educación Primaria”, señaló Escrig.

Frente a ello, el Programa de Refuerzo de la competencia matemática tiene como objetivo general “mejorar el nivel de desempeño en competencia matemática del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico en los centros educativos de la Comunitat Valenciana”.

Atención personalizada y formación a profesores

Así, los objetivos específicos de este programa son "la atención al alumnado de manera personalizada, trabajar la brecha de género en la competencia matemática, formar a los docentes que impartan matemáticas en las metodologías y en estrategias para el aprendizaje competencial de las matemáticas y asesorar y acompañar a los centros en el desarrollo de planes específicos de mejora de la competencia matemática", explica Conselleria en un comunicado.

Con este fin, los 277 centros participantes en la Comunitat Valenciana recibirán formación y un acompañamiento y asesoramiento individualizado, a través de una red de 22 asesores específicos del programa. Además, tendrán de una dotación económica para la adquisición de material vinculado al aprendizaje de las matemáticas, además de una dotación de personal adicional para su desarrollo.

En concreto, para implementar estas actuaciones se han asignado un total de 184 puestos docentes para Educación Primaria y 2.970 horas en Educación Secundaria (que equivalen a 165 puestos).

Competencia matemática

“El desarrollo del pensamiento matemático es fundamental para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, por lo que es esencial que el alumnado adquiera habilidades en razonamiento matemático, resolución de problemas y otros procesos matemáticos que le permitan afrontar un mundo cada vez más complejo”, apuntó Escrig.

Para conseguir este objetivo “es crucial identificar y aplicar prácticas y estrategias de enseñanza que tengan un impacto positivo en el aprendizaje de las matemáticas, ya que enseñar matemáticas con excelencia no solo requiere conocimiento del contenido, sino también una comprensión profunda de cómo aprende el alumnado y qué aspectos los pueden resultar más difíciles”, aspectos que se espera mejorar y aplicar con este Programa de Refuerzo.