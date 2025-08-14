El síndic de Vox reta a los obispos por un incidente en una capilla valenciana

La relación entre Vox y la Conferencia Episcopal no pasa por su mujer momento. Las críticas de los obispos a la formación ultra por la prohibición del rezo musulmán en Jumilla en espacios públicos siguen escociendo en el partido hasta tal punto que este jueves el síndic en las Corts, José María Llanos, ha retado a esta institución y a su presidente Monseñor Argüello a pronunciarse tras unos incidentes en una capilla valenciana.

El suceso ocurrió el martes cuando una mujer, que los testigos señalaron que se encontraba con las facultades mentales alteradas, entró en la céntrica Parroquia de San Martín Obispode la ciudad de València, se dirigió al altar y tiró del mantel dañando la custodia, donde se guardan las hostias consagradas. Ante este hecho, que no ha conllevado profanación alguna, Llanos ha escrito un mensaje en X pidiendo la reacción de la Conferencia Episcopal. "Esperando una declaración de Monseñor Argūello y de la Conferencia Episcopal. Sería más que deseable", publicó el portavoz parlamentario que añadió: "Ah, y también de los autocalificados buenistas católicos".