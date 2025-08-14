En Directo
Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que "se han hecho ya casi con el fuego"
Otro incendio declarado en Millares a última hora de ayer sigue también activo
Siete medios aéreos se han sumado al amanecer a las tareas de extinción y se ha movilizado otro de Aragón
El incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en Teresa de Cofrentes avanza sin control tras una noche de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los medios de extinción desplazados al lugar. Entre ellos se encuentra también la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue movilizada poco después del inicio del fuego al comprobar que éste se extendía con rapidez en una zona de gran masa forestal y difícil acceso por tierra.
Siete medios aéreos, que se han reincorporado esta mañana nada más amanecer, y numerosos efectivos terretres trabajan sin descanso en el área de las llamas. El incendio forestal se originó tras la caída de un rayo "de polaridad inversa", según ha explicado esta mañana la Aemet.
El rayo cayó a las 15.35 horas y, media hora después, el fuego ya avanzaba peligrosamente. Las tormentas que se registraron en la zona provocaron intensos vientos que no colaboraron a la hora de sofocar las llamas, sino todo lo contrario: hicieron que éstas se reavivasen y se tornasen incontrolables por los violentos e inesperados cambios en la dirección del viento.
José Luis García Nieves
Los bomberos suspenden la huelga de celo para reforzar el dispositivo en Teresa de Cofrentes
Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia suspendieron ayer por la tarde la huelga de celo que mantienen desde el pasado 29 de junio, en pleno conflicto laboral con la Diputación de Valencia. Lo hicieron al declararse la situación 2 de emergencias por el incendio que se ha declarado en Teresa de Cofrentes (El Valle de Ayora-Cofrentes).
Fuentes de la Junta de Personal del Consorcio informan de que al inicio de este conflicto ya habían señalado que, en una situación complicada como esta, dejarían en suspenso las medidas para contribuir a sofocar el incendio. Cabe recordar que llevan un mes y medio sin hacer horas extra, lo que está provocando el cierre de varios parques cada día.
El alcalde de Cofrentes da buenas noticias: "Se han hecho ya casi con el fuego"
El alcalde de Teresa de Cofrentes, José Javier Jiménez, ha asegurado hoy que el incendio forestal declarado ayer dentro del término municipal evoluciona de manera favorable gracias a que ayer hubo "un cambio total en la dirección del viento". Esto hizo que las llamas fueran empujadas hacia terreno quemado en vez de dirigirse hacia la masa forestal circundante.
Esa circunstancia, unida a un viento "flojo" que ha soplado en la zona y una "humedad relativamente alta" esta pasada noche, ha favorecido el trabajo de los medios de extinción. De hecho, el alcalde de Teresa de Cofrentes ha señalado en declaraciones a À Punt que la noche "ha sido muy tranquila" y que los efectivos desplazados al lugar "se han hecho ya casi con el fuego".
Nueva reunión del Puesto de Mando Avanzado
La Conselleria de Emergències i Interior ha anunciado que desde primera hora de hoy el Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Teresa de Cofrentes está reunido para abordar la estrategia del trabajo que se desarrollará durante esta jornada.
Tormentas y rayos en la zona del incendio de Teresa de Cofrentes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado hoy que en la jornada del miércoles impactaron en la Comunitat Valenciana 394 rayos, de los que 172 cayeron en la comarca de la Plana de Utiel-Requena y 135, en el Valle de Cofrentes-Ayora.
En la comarca del Alt Millars impactaron 22 rayos; en La Serranía, 20; en El Rincón de Ademuz, 15; en La Canal de Navarrés, 13, y en Els Ports, 11.
La tormenta más intensa afectó al Valle de Cofrentes-Ayora. al norte del incendio forestal de Teresa de Cofrentes, con una intensidad muy fuerte en el término de Jalance, donde se produjo un reventón húmedo que dejó 45 l/m² acumulados (32,8 en solo 10 minutos), rachas de viento de 86 km/h y una bajada de temperatura de 17 grados en solo media hora.
Humedad alta en la zona del incendio de Teresa de Cofrentes
La temperatura sobre las 8.30 horas de hoy en la zona del incendio forestal de Teresa de Cofrentes era próxima a los 20 grados, con una humedad relativamente alta.
Otro fuego activo en Millares
Anoche permanecían dos fuegos forestales activos en la provincia de Valencia. El de mayor envergadura era el de Teresa de Cofrentes, mientras que otro declarado en Millares a última hora de la tarde, cerca ya de las nueve de la noche, también seguía sin ser extinguido.
La noche ha sido "tranquila" en cuanto al tiempo en la zona del fuego
Durante la noche, las condiciones meteorológicas en la zona del incendio de Teresa de Cofrentes, el que más preocupa, han sido "tranquilas", con un viento "flojo" y una "humedad relativamente alta", según ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Condiciones meteorológicas tranquilas durante la noche en la zona del #IFTeresaDeCofrentes, con viento flojo, predominando las brisas de ladera descendentes desde la montaña hacia el fondo del valle. Temperatura actual próxima a 20 °C, con humedad relativamente alta.
