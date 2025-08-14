Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que "se han hecho ya casi con el fuego"

El incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en Teresa de Cofrentes avanza sin control tras una noche de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los medios de extinción desplazados al lugar. Entre ellos se encuentra también la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue movilizada poco después del inicio del fuego al comprobar que éste se extendía con rapidez en una zona de gran masa forestal y difícil acceso por tierra.

Siete medios aéreos, que se han reincorporado esta mañana nada más amanecer, y numerosos efectivos terretres trabajan sin descanso en el área de las llamas. El incendio forestal se originó tras la caída de un rayo "de polaridad inversa", según ha explicado esta mañana la Aemet.

El rayo cayó a las 15.35 horas y, media hora después, el fuego ya avanzaba peligrosamente. Las tormentas que se registraron en la zona provocaron intensos vientos que no colaboraron a la hora de sofocar las llamas, sino todo lo contrario: hicieron que éstas se reavivasen y se tornasen incontrolables por los violentos e inesperados cambios en la dirección del viento.

El alcalde de Cofrentes da buenas noticias: "Se han hecho ya casi con el fuego" El alcalde de Teresa de Cofrentes, José Javier Jiménez, ha asegurado hoy que el incendio forestal declarado ayer dentro del término municipal evoluciona de manera favorable gracias a que ayer hubo "un cambio total en la dirección del viento". Esto hizo que las llamas fueran empujadas hacia terreno quemado en vez de dirigirse hacia la masa forestal circundante. Esa circunstancia, unida a un viento "flojo" que ha soplado en la zona y una "humedad relativamente alta" esta pasada noche, ha favorecido el trabajo de los medios de extinción. De hecho, el alcalde de Teresa de Cofrentes ha señalado en declaraciones a À Punt que la noche "ha sido muy tranquila" y que los efectivos desplazados al lugar "se han hecho ya casi con el fuego".

Nueva reunión del Puesto de Mando Avanzado La Conselleria de Emergències i Interior ha anunciado que desde primera hora de hoy el Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Teresa de Cofrentes está reunido para abordar la estrategia del trabajo que se desarrollará durante esta jornada. Reunión del Puesto de Mando Avanzado en el incendio forestal de Teresa de Cofrentes. / GVA

Humedad alta en la zona del incendio de Teresa de Cofrentes La temperatura sobre las 8.30 horas de hoy en la zona del incendio forestal de Teresa de Cofrentes era próxima a los 20 grados, con una humedad relativamente alta.

Otro fuego activo en Millares Anoche permanecían dos fuegos forestales activos en la provincia de Valencia. El de mayor envergadura era el de Teresa de Cofrentes, mientras que otro declarado en Millares a última hora de la tarde, cerca ya de las nueve de la noche, también seguía sin ser extinguido.