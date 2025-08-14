En Directo

Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que "se han hecho ya casi con el fuego"

Otro incendio declarado en Millares a última hora de ayer sigue también activo

Siete medios aéreos se han sumado al amanecer a las tareas de extinción y se ha movilizado otro de Aragón

El incendio de Teresa de Cofrentes visto desde Ayora

El incendio de Teresa de Cofrentes visto desde Ayora / Marc Gaudes

Marga Vázquez

València

El incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en Teresa de Cofrentes avanza sin control tras una noche de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los medios de extinción desplazados al lugar. Entre ellos se encuentra también la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue movilizada poco después del inicio del fuego al comprobar que éste se extendía con rapidez en una zona de gran masa forestal y difícil acceso por tierra.

Siete medios aéreos, que se han reincorporado esta mañana nada más amanecer, y numerosos efectivos terretres trabajan sin descanso en el área de las llamas. El incendio forestal se originó tras la caída de un rayo "de polaridad inversa", según ha explicado esta mañana la Aemet.

El rayo cayó a las 15.35 horas y, media hora después, el fuego ya avanzaba peligrosamente. Las tormentas que se registraron en la zona provocaron intensos vientos que no colaboraron a la hora de sofocar las llamas, sino todo lo contrario: hicieron que éstas se reavivasen y se tornasen incontrolables por los violentos e inesperados cambios en la dirección del viento.

