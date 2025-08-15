Solo 3 kilómetros de atasco en la A-3 y normalidad en el resto de salidas de València en el festivo del 15 de agosto

El puente del 15 de agosto siempre genera mucha movilidad de personas y vehículos, y este año no es una excepción. En concreto, la Dirección General de Tráfico ya calculó hace unos días que esperaba 929.280 desplazamientos entre el 14 y el 17 de agosto en la Comunitat Valenciana. Pero, aunque ayer por la tarde se concentró el máximo número de conductores y hubo mayor presión sobre las carreteras valencianas, este viernes quince, las salidas de València fluyen con normalidad a excepción de un tramo de 3 kilómetros con retención en la A-3.

La retención o congestión con circulación irregular se centra a esta hora en la A-3, entre los kilómetros 335 y 338, comprendidos entre los términos municipales de Chiva y Ventas del Poyo, en sentido creciente hacia el entronque con la A-7.

Se trata del único punto donde existe retención en la mañana de este viernes en el entorno cercano a València. En el resto de vías, el tráfico es fluido y no hay congestión, ni siquiera en aquellas en las que se han registrado accidentes u otras incidencias.

13,7 millones de operaciones en verano

La Operación especial de tráfico 15 de agosto 2025 se desarrollará en la Comunitat Valenciana entre las 16 horas de mañana jueves, 14 de agosto y las 21 horas del domingo, 17 de agosto. En total, durante las distintas operaciones especiales de verano, se producirán cerca de 13,7 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunitat. La DGT ha calculado las horas que se prevén más desfavorables para el tránsito por las carreteras de la Comunitat Valenciana.

Franjas horarias más desfavorables para la conducción este puente del 15 de agosto / DGT

El subdelegado del Gobierno en Valencia y delegado del Gobierno en funciones, José Rodríguez, ha realizado un llamamiento a la prudencia de todos los conductores: “Es necesario respetar la velocidad establecida en cada vía, mantener las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores”. También ha considerado “fundamental” descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos y recordar la “tolerancia cero con el consumo de alcohol y drogas al volante”.

Operación Paso del Estrecho

Asimismo, está en funcionamiento la Operación Especial de Paso del Estrecho, que constituye un importante movimiento de personas por carretera.

Las fechas de inicio y finalización de la OPE 2025 son, para la fase de salida: del 15 de junio al 15 de agosto y de retorno del 15 de julio al 15 de septiembre. Por ello, ambas fases afectarían a esta Operación especial 15 de agosto, incrementando el número de movimientos de largo recorrido en la A7 y la AP7.