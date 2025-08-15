Casi 45 ºC en la ‘cresta’ de la ola de calor

Estamos viviendo una de las olas de calor más largas desde que hay registros fiables en España. Esto se remonta hasta mediados del siglo XX, hablamos de una serie ya bastante larga, y probablemente quedará en el top 3 en persistencia. Y ya veremos en récords. Cuando comenzó, a principios de agosto, todo apuntaba a que sería destacable sobre todo por su carácter maratoniano y no tanto por sus plusmarcas diarias, pero estas últimas también están sucediendo.

Este viernes la ciudad de Oviedo ha registrado una temperatura máxima de 41 ºC. Siendo un dato aún provisional, supone superar en 2 ºC el anterior récord de la ciudad, que era de 39 ºC, acaecidos el 17 de julio de 2022. Es como si un velocista debutante (el observatorio nunca había llegado a los 40 ºC) le hubiera sacado casi 1 segundo a Usain Bolt en los 100 metros lisos. Hasta ahora impensable.

Son ya cerca de diez días con calor extremo, especialmente en zonas del interior peninsular. Las anomalías más destacables se han producido en el cuadrante noroeste, con Castilla y León como máximo protagonista, y esto allí se ha traducido en incendios descomunales. El declarado en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, se ha convertido en uno de los más devastadores registrados en España. Según estimaciones de Copernicus, las llamas podrían haber arrasado un total de 37 000 hectáreas, más que en Andilla en 2012, que llegó a las 30 000 y dejó una herida que década y media después aún duele. Allí el paisaje no cicatrizará hasta dentro de mucho tiempo.

Durante este fin de semana los avisos rojos de la AEMET volverán a aparecer en varias zonas de la península, y quizá alguno de ellos ‘caiga’ en la Comunidad Valenciana. El sábado podría dejar más de 42 ºC en el prelitoral sur del Golfo de Valencia y el domingo 44 ºC en la Vega Baja del Segura. Esto supone un pronóstico de temperaturas en el rango de lo extraordinario.

Si usted está en una de las zonas con riesgo extremo, el mejor plan será el que transcurra a primera o última hora y/o en lugares donde el fresco esté garantizado. No haga caso a quienes banalizan a la ciencia diciendo que este calor es normal, porque están cegados por la política. Tampoco les culpen por ello, últimamente deslumbra demasiado.