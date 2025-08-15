Más de 500 hectáreas calcinadas por el arrase del fuego en Teresa de Cofrentes

Ceniza y polvo en el suelo tras el paso del fuego. Los vecinos, superando el "susto" de unas imágenes que, estos dos últimos días, les han recordado al pavoroso incendio de 1979. El pueblo de Teresa de Cofrentes, recobrando el ánimo y retomando sus fiestas, interrumpidas ayer ante la emergencia. Las tareas de extinción del incendio declarado este miércoles por la tarde en Teresa de Cofrentes, en el valle de Ayora, por la caída de un rayo, se presentaban arduas en principio por lo inaccesible de la zona, pero evolucionan favorablemente desde este jueves gracias al efecto de la noche y la bajada de las temperaturas y a los trabajos de los equipos de efectivos durante el día.

El incendio forestal de Teresa de Cofrentes, declarado este miércoles tras la caída de un rayo, evoluciona desde ayer favorablemente tras un "cambio total en la dirección del viento" este jueves, según explicaron el alcalde de la localidad, José Javier Jiménez, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Después del mediodía de ayer, el foco se puso por unas horas a escasa distancia del siniestro, en Bicorp, al otro lado del macizo del Caroig, donde un nuevo incendio forestal obligó a enviar a numerosas dotaciones para tratar de sofocarlas llamas antes de que estas se volviesen incontrolables, además de desalojar un cámping ubicado junto al río Fraile como precaución.

13 kilómetros de perímetro y otro fuego en Bicorp

Mientras, poco antes de las dos de la tarde de ayer, el incendio se daba por perimetrado tras haber quemado 504 hectáreas. El área calcinada tiene 13 kilómetros de longitud en su perímetro, explicó el conseller. De las hectáreas que han ardido, 64 pertenecen al término municipal de Ayora y el resto, al de Teresa de Cofrentes. La evolución del fuego este jueves fue desigual: si, durante la noche del miércoles al jueves, la bajada de las temperaturas y la humedad ayudaron a extinguir en parte las llamas, durante el jueves los dos focos en la zona suroeste perocuparon especialmente, así como las condiciones meteorológicas durante el día debido al aumento del calor y a la reducción de la humedad.

Los trabajos de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes, en imágenes / Germán Caballero

El siniestro obligó desde su inicio a desalojar a una quincena de personas que se encontraban en viviendas diseminadas. El alcalde de Teresa de Cofrentes explicó este jueves que "se avisó con tiempo" y el desalojo fue un éxito. De hecho, al tratarse sobre todo de segundas residencias, no fue necesario el uso del albergue que el pueblo había puesto a disposición de los desalojados, que durmieron en casas de otros vecinos o sus propias viviendas en el pueblo.

Los vecinos, más tranquilos

Por su parte, los vecinos de Teresa de Cofrentes continúan expectantes, aunque mucho más tranquilos que este miércoles. Muchos de ellos reconocen haber pasado miedo al comprobar cómo las llamas avanzaban sin control en una zona de gran masa forestal. Los más veteranos, como Ricardo o Virgilio, nonagenarios, recuerdan el pavoroso incendio de 1979, que arrasó todo el valle y que tuvieron que sofocar con sus propios medios. "Íbamos con pozales, cada uno con lo que podía", recordaba Ricardo. Patricia y Alejandro pasaron la tarde del miércoles entre la casa y la plaza de la iglesia, el punto más elevado del municipio, desde el que se veían las llamas y el humo. Pero, como Rosario y Javier, también pendientes del bando municipal, de la conversación informal en el bar y en la calle y de los grupos de WhatsApp.

Los vecinos observan el despliegue de medios en el incendio de Teresa de Cofrentes. / Germán Caballero

El alcalde de Teresa de Cofrentes, José Javier Jiménez, se mostraba consciente ayer de que cabían todas las posibilidades. “Estamos esperando que no haya resurgir", explicaba. En Teresa, los vecinos han estado “colaborando siempre a tope” y “muy tranquilos”, según el primer edil. Las fiestas estaban estos días en su apogeo, pero el fuego obligó a suspender la verbena programada para el miércoles por la noche, lo que supuso “perder dinero a manta”. Pero Jiménez sabe que ese, ahora, es el menor de los problemas. Además, en la tarde del jueves, en la plaza situada al lado de las piscinas, ubicación del Puesto de Mando Avanzado, se erguía ya, orgulloso, el escenario para el espectáculo. La fiesta, con precaución y la mirada puesta en el monte, volvía a Teresa.

"Coordinación" en el PMA

En su carpa junto a las piscinas, en el PMA se hablaba de "coordinación" entre administraciones. Lo hacían tanto el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, como la ministra de Ciencia, Diana Morant, que destacó el trabajo de la UME. Un mensaje que parecía querer alejar de la memoria colectiva de los vecinos episodios como la dana del pasado 29 de octubre. Y un mensaje compartido por los vecinos, conscientes de la rápida respuesta a la emergencia. "Ha estado todo controlado, aquí no ha faltado gente", explicaba Patricia.