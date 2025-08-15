Científicos advierten del «impacto gravísimo» de los recortes del Ministerio en la reserva de les Columbretes

El anunciado recorte de medios para las reservas marinas de todo el territorio español, que en les Illes Columbretes supone dejar a la mitad el número de guardas que protegen este parque natural, ha provocado una respuesta contundente del sector científico. Advierten de un «impacto gravísimo», tanto por lo que afectará a la preservación del ecosistema como por las consecuencias para los proyectos de investigación «de relevancia internacional» que se están desarrollando en sus aguas.

La Plataforma Reservas Marinas Sí ha emitido un comunicado en el que detallan cómo va a repercutir que Illes Columbretes pierda la vigilancia continuada de la que disfruta en la actualidad, lo que será de aplicación a partir de septiembre.

Hasta el momento, esta reserva marina de Castellón estaba vigilada por dos equipos de guardas que permanecían en el enclave durante 15 días seguidos. Se trata de un modelo «vigente desde la creación de la reserva marina», que los investigadores describen como «clave para su conservación» y que «ha recibido reconocimiento nacional e internacional por su eficacia y profesionalidad».

Afirman que además de sus funciones de protección del entorno «los guardas colaboran activamente en operaciones de rescate y de vigilancia, dando apoyo a Salvamento Marítimo, la Guardia Civil o Aduanas, lo que demuestra su valiosa contribución social y operativa».

A partir de la aplicación de los recortes, «uno de los dos turnos será eliminado y no se cubrirán las vacaciones», señalan desde la plataforma. Eso supone, según describen, que «un solo guarda deberá asumir todas las responsabilidades, sin posibilidad de utilizar la embarcación de vigilancia por razones de seguridad».

«Los recortes ponen en riesgo series históricas de datos científicos de relevancia internacional, que podrían verse interrumpidas por primera vez en décadas» Extracto del comunicado de Plataforma Reservas Marinas Sí

En cuanto a las consecuencias en el ámbito científico, explican que los guardas «además de su formación como guardapescas marinos, cuentan con capacitación náutica, técnica y en buceo profesional, siendo fundamentales para la obtención de datos científicos en Columbretes». Los investigadores que trabajan habitualmente en la zona aseguran que «el servicio de vigilancia es imprescindible para realizar cualquier estudio».

Van más allá a la hora de advertir de que los recortes «ponen en riesgo series históricas de datos científicos de relevancia internacional, que podrían verse interrumpidas por primera vez en décadas». Inciden en que no se trataría de una pérdida local, «sino también para estudios globales que dependen de los datos obtenidos en Columbretes». Tal sería el caso, por poner un ejemplo, de la investigación de los corales de la que recientemente informó Mediterráneo.

La Plataforma Reservas Marinas Sí critica tanto el fondo como las formas. Inciden en que «la sociedad ha conocido esta situación a través de los anuncios de despido recibidos por los guardas», porque hasta la fecha, «se sigue a la espera de un comunicado oficial del Ministerio, que explique las razones y detalles de esta decisión».

Concluyen calificando de «inaceptable» la medida, por lo que supone «para la conservación de un enclave único, sostenida durante más de tres décadas gracias a la inversión pública y al esfuerzo continuado de guardas, técnicos y científicos, que han dedicado parte de su vida a esta labor».

Resulta importante clarificar, por una cuestión de competencias, que en les Illes Columbretes hay dos reservas, la natural y la marina. La primera protege solo la tierra y está gestionada por la Generalitat. La segunda, la marina, es la que se va a ver afectada por los recortes, y depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.