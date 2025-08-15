Cinco incendios forestales y un conato de fuego en un día ponen a prueba el monte valenciano

Los montes valencianos están amenazados. Las extremas condiciones meteorológicas que está registrando el país y la Comunitat Valenciana, con máximas de 40 grados y una humedad relativa muy baja, exponen a las masas forestales a los cada vez más frecuentes y devastadores incendios de sexta generación, auténticas bestias de fuego de difícil extinción capaces, incluso, de crear condiciones meteorológicas propias con los pirocúmulos y la lluvia de fuego.

En apenas 48 horas, estas condiciones han pasado factura a los montes de la Comunitat Valenciana con cinco incendios forestales y un conato de fuego en Morella. Cuatro de estos fuegos se han cebado con el interior de la provincia de Valencia, concretamente con el macizo del Caroig, a caballo entre las comarcas de la Hoya, el Valle de Ayora-Cofrentes, y la Canal de Navarrés. Tras horas de trabajo de los medios aéreos y pese a las malas condiciones de las primeras horas del incendio (con vientos erráticos y muy baja humedad), que se había declarado en zona muy escarpada y prácticamente inaccesible por tierra, el equipo de extinción consiguió ayer por la tarde perimetrar el incendio forestal de Teresa de Cofrentes.

Ceniza y polvo tras el paso del fuego en Teresa: Así ha quedado el área calcinada /

En total, el fuego que ha mantenido en vilo a los habitantes de este municipio del Valle y también a sus vecinos de Ayora ha calcinado 504 hectáreas. Muy cerca de Teresa de Cofrentes, otros tres incendios hicieron saltar ayer a mediodía todas las alarmas. Separados por poco más de 10 kilómetros en línea recta, y justo en el flanco este del Caroig, otro incendio en Bicorp obligó a desalojar una zona de acampada próxima al río Fraile. La rápida intervención de los medios aéreos que estaban trabajando sobre el terreno en Teresa de Cofrentes y el hecho de que 24 horas antes el consistorio de Bicorp hubiera cerrado el paso a las pistas forestales por la ola de calor permitió controlar las llamas antes de que siguieran el avance. De hecho, el fuergo se dio por controlado sobre las 19:00 horas.

Lo mismo sucedió con el fuego que se declaró sobre las 14:00 horas en Cortes de Pallás, también muy cerca de Teresa de Cofrentes. A última hora de ayer, otro fuego en Cofrentes obligó a movilizar ocho medios aéreos. El punto de inicio de este incendio se localizó al norta del embalse de embarcadero, también en el flanco norte del macizo del Caroig, en el paraje conocido como Alto de las Pedrizas. Pasadas las 21:00 horas Emergencias confirmó que el incendio estaba ya controlado. A lo largo de la noche han continuado trabajando sobre el terreno 7 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 5 autobombas, un coordinador forestal, 6 dotaciones y 4 brigadas forestales del consorcio, una patrulla de policía de la Generalitat y efectivos de la UME.

Desde Emergencias creen que los tres incendios, registrados en una zona relativamente próxima, guardan un mismo origen: rayos latentes. Varias tormetas descargaron el miércoles sobre el interior y decenas de rayos impactaron en el entorno del Caroig. Tanto los responsables del equipo de extinción como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) creen que estas descargas pueden estar detras de estos incendios. Los tres se han declarado muy cerca de los puntos donde impactaron los rayos, en zonas bastante aisladas y alejadas, y se han detectado puntos calientes muy cerca donde podrían producirse reproducciones precisamente por la presencia de otros rayos latentes.

Un fuego oculto bajo tierra

Estas descargas no prenden inmediatamente el bosque. El impacto del rayo hace que las partes internas del árbol o incluso las raíces bajo tierra adquiera de forma súbita una temperatura elevadísima. Sin oxígeno casi disponible, el material comienza una lenta combustión que puede tardar horas o, incluso días, en dar señales visibles en forma de fuego o humo. La única forma de detectar esos puntos calientes es con vuelos aéreos y cámaras especiales.

También en la Canal de Navarrés, en Millares se declaró un incendio forestal minutos antes de las 21 horas de este miércoles. Se movilizaron 2 medios aéreos, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un coordinador forestal y voluntarios de Sinarcas y de Navarrés. El fuego se ha dado por extinguido este jueves a mediodía.