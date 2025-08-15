Casi una decena de médicos de La Fe critican "arbitrariedad" para negarles retrasar su jubilación

Casi una decena de médicos del hospital La Fe de València, con más de 67 años, han recibido recientemente una carta impersonal en la que "no se acredita que realicen una actividad relevante" como para prolongar su permiso laboral un año más. Los facultativos pueden solicitar posponer su jubilación hasta los 71 años, una de las medidas recogidas en la normativa sanitaria para tratar de paliar el déficit de profesionales. Sin embargo, en su caso, el centro les ha denegado esta prórroga "sin motivo justificado", así lo expresan varios de ellos que ocupan varios puestos de jefe de servicio en varias especialidades: Neurocirugía, Hematología, Oncología, Cirugía Pediátrica o Anestesia, entre otros. Todos coinciden en asegurar que se ha hecho con un sesgo "arbitrario" porque sí que se ha concedido a otros especialistas en circunstancias similares y se está haciendo sin aparentemente contrariedades en otros hospitales de la sanidad pública valenciana. Los afectados están en vías de construir una asociación o plataforma en defensa de su trayectoria y han iniciado la recogida de firmas ciudadanas a modo de apoyo a través de un portal web.

Uno de los afectados, cuyo proceso se encuentra ya en vía judicial, es Juan José Vila, jefe del servicio de Cirugía Pediátrica y coordinador de Trasplante Hepático Pediátrico; fue, de hecho, quien impulso la creación de este programa referente. Antes de emprender el camino en los juzgados, recurrió y apeló la denegación de la prórroga, pero la gerencia de La Fe -renovada tras la llegada de Marciano Gómez como titular de la Conselleria de Sanidad en 2023- ratificó la decisión. "Me comentaron que había unos informes negativos que justificaban su decisión -, explica-. Nunca me los han entregado, ni tampoco los han aportado cuando los ha solicitado el magistrado".

Motivos de la denegación

Su máxima impotencia es desconocer el motivo, aunque en el subconsciente surgen dos: la envidia entre profesionales y "un cariz ideológico". Otro de sus compañeros afectados, quien prefiere mantenerse en el anonimato porque está pendiente aún de una respuesta tras presentar las pertinentes alegaciones, se resiste a creer que "hay un perfil determinado", aunque la mayoría "somos de perfil progresista". "No tiene sentido porque somos personas con muy buenos currículums -, añade- con muchos proyectos de investigación en marcha, con grandes presupuestos y personal a nuestro cargo".

Fuentes oficiales del hospital La Fe informar que, desde octubre de 2024, se han solicitado 16 prórrogas por encima de los 67 años, de las cuales ocho han sido favorables después de analizar individualmente cada una de ellas. Se trata de tres jefes de servicio, tres jefes de sección y dos facultativos. Además, descartan diferencias con otros hospitales: "El criterio establecido es el mismo en todos los departamentos -, explican a este periódico- y se concreta en la idea de prorrogar sólo en aquellos casos en los que la actividad profesional actual aporta un valor añadido, como puede ser la actividad docente o investigadora en la actualidad, la contribución a la consolidación de proyectos en activo o que la falta de profesionales de una especialidad determinada dificulte la cobertura de la plaza".

Una cirugía en el hospital La Fe. / GVA

Perjuicio para los pacientes y el sistema

El doctor Vila está entre los tres facultativos en España capaces de realizar un trasplante hepático pediátrico; así lo explica él. "Me encuentro en un gran momento para trabajar -, defiende-. No estaba limitado físicamente en absolutamente nada y, hasta el último día, he seguido haciendo trasplantes". Tras explicar esto, alerta sobre el perjuicio la sanidad pública al renunciar a una decena de perfiles con una amplia trayectoria y, también para los pacientes, crónicos en su caso. "Cuando tienen problemas, ahora los están enviando a otros hospitales -, relata-. Esto no beneficia a nadie".

La decisión de la gerencia del hospital La Fe puede tener un perjuicio económico si la justicia da la razón a los demandantes; hay jurisprudencia al respecto favorable habitualmente a los médicos. Deberá readmitirlo en su puesto, pagarles las nóminas con carácter retroactivo y abonarles la correspondiente indemnización. Por el momento, los afectados están recurriendo a la vía judicial de forma individual, aunque UGT ya les ha ofrecido sus servicios jurídicos. "La Conselleria podría tener que abonar indemnizaciones millonarias ante esta irresponsable gestión", explica el portavoz sindical del departamento.

Desde el sindicato, han mantenido una reunión con la gerencia en la que han solicitado "explicaciones urgentes" sobre si esta "arbitrariedad" response a una directriz de la Conselleria de Sanidad o es decisión de la gerencia y han pedido una pronta "reversión". "La Fe es un referente por la calidad asistencial y la investigación conseguida en estas décadas por la experiencia y compromiso del personal sanitario -, defiende-. No es justo porque todos ellos han dedicado su vida al hospital y han ayudado a construir esta reputación del centro".