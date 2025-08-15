Los diez pueblos más castigados de la dana acumulan el 60% del total de ayudas del Gobierno

Casi diez meses después del 29 de octubre de 2024, las cifras de la reconstrucción siguen dando cuenta de la magnitud de la catástrofe que asoló a varias comarcas valencianas, especialmente al sur de la capital. Son 17 municipios, incluidas las pedanías de la capital, los que han recibido más de cien millones de euros en ayudas, teniendo en cuenta sólo las que ha desplegado la administración central, al margen de la Generalitat, la Diputación de Valencia o los propios municipios. Entre ellos, hay once que han recibido más de 200 millones de euros del Gobierno, y acumulan 3.270 millones, el 60 % de las ayudas que han llegado a un centenar de municipios. Son los municipios más castigado, los de la zona cero en l’Horta Sud y también la Ribera.

Así se desprende de una actualización de los importes a la que ha tenido acceso Levante-EMV, y donde se desgrana, pueblo a pueblo, el importe total que han recibido los municipios. Son unas cifras que incluyen las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros ingresadas por sus vecinos. En total, el Gobierno contabiliza, de momento, 5.471,9 millones. De ellos, unos 3.400 millones corresponden al consorcio. La siguiente partida es la de la compensación del 100 % de las infraestructuras municipales, que ya han ingresado los ayuntamientos: son 1.666,5 millones para cubrir el 100 % de la reconstrucción local.

Parados y apoyo psicosocial

Los ayuntamientos también han canalizado 33 millones procedentes del Gobierno para contrataciones de personal desempleado para trabajos de reparaciones; otros 33 millones en concepto de Ertes o 40 millones para atención psicosocial o ayudas para menores en situación de desamparo, del Ministerio de Juventud e Infancia.

Con el total de ayudas desplegadas, el ránking lo encabeza Paiporta, donde ya han llegado 566 millones, de los que más de la mitad (360 millones) corresponde a los seguros, aunque también recibe del Ministerio de Política Territorial más de 200 millones para la reconstrucción municipal. Le sigue Catarroja, con 459 millones, del que más de dos tercios es de los seguros. En el tercer puesto aparece Algemesí, en la Ribera Alta, con daños que han movilizado 383,7 millones gestionados por el estado. Este municipio ha ingresado 127 millones para reparaciones municipales. Además también ha recibido unos 11 millones para reparaciones de explotaciones agrícolas y reparación de caminos rurales.

Las pedanías del sur de Valencia, como Faitanar, la Torre o Forn d’Alcedo, entre otras, suman más de 320 millones en compensaciones, con cuantiosos daños en infraestructuras locales que suman 137 millones para el Ayuntamiento de Valencia. Alfafar, con 290 millones, ocupa la quinta plaza, por delante de Aldaia (280,9) y Riba-roja, con 280,7 millones. Cierran los diez municipios con más daños Torrent (262,4 millones recibidos por el Gobierno, según esta última actualización por ciudades); Picanya (222,3) y Massanassa (207,8). En la úndécima posición aparece también Sedaví, con más de 200 millones en ayudas y compensaciones procedentes del Ejecutivo.

Además de las partidas mencionadas (seguros, infraestructuras municipales, agrarias, empleo o ayudas a la infancia) el Gobierno ha desplegados ayudas a través del Ministerio de Vivienda (9,3) y el de Asuntos Sociales (48,5 millones).

En cualquier caso, al margen de estas ayudas que sí pueden adscribirse municipio a municipio, hay otras ayudas que se han puesto en marcha en estos meses. Es el caso, por ejemplo, de las que han llegado a empresas y autónomos a través de la Agencia Tributaria, y que ascienden a 341,7 millones. O 205 millones para ayudas por daños personales, enseres o la vivienda. Según la última actualización total de los datos de la Moncloa, el importe total abonado asciende a 6.141 millones de euros. [Cabe recordar que se han movilizado 16.600.]

De este montante total, 3.485 millones son ayudas pagadas a través del consorcio. Por poner un dato, más de 144.000 expedientes han sido de indemnización por daños a vehículos, con más de un 98% ya gestionadas. De las solicitudes pendientes, 1.371 se deben a vehículos aún no localizados, cuyas labores de identificación siguen en curso.