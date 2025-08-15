Fallece Federico García Moliner, científico e investigador burrianense premio Príncipe de Asturias

Federico García Moliner, uno de los máximos exponentes de la ciencia y de la investigación de Castellón, ha fallecido este jueves a los 95 años. La misa funeral se celebra este viernes a las 12.00 horas en la concatedral de Santa María de la capital de la Plana, con el velatorio en el Tanatorio La Magdalena. Sus restos mortales descansarán en el cementerio de Sant Mateu, en el panteón familiar, junto a su esposa, Carmen Gil, tal y como era su deseo expresado a la familia.

Nacido en Burriana el 4 de marzo de 1930, Federico García Moliner recibió en 1992 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por sus importantes contribuciones a la física del estado sólido, en un jurado presidido por el premio Nobel Severo Ochoa. Casado con la científica Carmen Gil, su legado permanecerá en la provincia, tanto en el instituto Ribalta de la capital, donde inició sus estudios como en el Archivo Provincial.

Después de licenciarse en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y obtener su doctorado tanto en la Complutense como en la Universidad de Cambridge, desarrolló una trayectoria impecable en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Director de la Cátedra de Ciencia Contemporánea de la UJI desde 1996, Premio Alta Distinción de la Provincia de la Diputación de Castellón en 2023, además de la Distinción de la Generalitat valenciana al Mérito Cultural, y el prestigioso Honorary Fellow del Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge, García Moliner siempre fue un científico cercano, que destacó, además, por su dedicación a la formación de jóvenes científicos europeos y por brindar apoyo a los científicos de países en desarrollo.

Federico García Moliner, en la Universitat Jaume I. / Mediterráneo

Importante papel internacional

Durante tres años, también desempeñó un papel importante a nivel internacional como profesor en la Universidad de Illinois (EEUU), además de trabajar en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universitat Jaume I de Castellón. Sus trabajos sobre la física del estado sólido dieron lugar a una escuela española de investigación que alcanzó gran notoriedad internacional, ya que estudió las propiedades de la materia sólida a partir de sus átomos. En este campo, se le considera una autoridad mundial.

Asimismo también es miembro fundador del Patronato del Cambridge European Trust, presidido por el Duque de Edimburgo, Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Habana y por la de Lille I en Francia, y Académico de Honor de Real Academia Sevillana de Ciencias.

Las condolencias

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha trasladado las condolencias de la institución a la familia de Federico García Moliner y lamenta que “la provincia pierde un referente en investigación científica”.

“Nos deja una autoridad mundial. Su labor ha sido reconocida en el ámbito internacional por sus investigaciones en el campo de la física del estado sólido”. Docente e investigador, García Moliner nunca abandonó su pasión “y fue ejemplo para muchas generaciones por su perseverancia, tesón y avances en este ámbito científico. Creó escuela”, ha manifestado Marta Barrachina. Su pérdida “deja a la ciencia sin un baluarte clave” que, tal y como ha recordado Marta Barrachina, “siempre se sintió orgulloso de sus orígenes y de su ciudad natal, Burriana, forjando científicos que hoy son herederos de su pasión y su constancia”.

García Moliner recibió la Alta Distinción de la Diputación en 2023. / Mediterráneo

Por su parte, el Ayuntamiento de Burriana también ha expresado su pesar por el fallecimiento, a los 95 años, de Federico García Moliner, físico y profesor universitario nacido en Burriana en 1930, cuya trayectoria ha dejado una profunda huella en la investigación científica internacional y en el ámbito académico. Como muestra del aprecio de su ciudad natal, Burriana le dedicó una calle en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al mundo de la ciencia.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado que “Federico García Moliner no solo llevó el nombre de Burriana a las más altas esferas científicas internacionales, sino que lo hizo desde la excelencia, el rigor y el compromiso con el conocimiento. Fue, y seguirá siendo, un referente del talento académico y científico que nuestra ciudad es capaz de generar”.

Monferrer ha añadido que “en nombre de la corporación municipal y de toda la ciudad, trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.

En una de sus charlas en el Ateneo de Castelló. / Manolo Nebot

Desde la Universitat Jaume I, la profesora Ana Giménez Adelantado, en una nota de homenaje, explica que "hay personas cuya inteligencia deslumbra, pero cuya grandeza reside en algo aún más raro: la capacidad de compartirla sin reservas. Federico García Moliner fue una de esas personas. Maestro de físicos y artesano de ideas, fue también un compañero de despacho, de charlas y de silencios, un hombre cuya presencia convertía el trabajo diario en un ejercicio de amistad y aprendizaje".

"En la UJI, donde desarrolló una parte fundamental de su vida académica, su figura se convirtió en un referente discreto y constante. Nunca necesitó alzar la voz para ganarse el respeto: bastaba con su mirada atenta, su forma pausada de explicar lo más complejo y esa sonrisa cómplice que anticipaba una respuesta siempre generosa. Tenía la rara virtud de escuchar de verdad, incluso cuando el tiempo apremiaba o la agenda se desbordaba. Con los estudiantes, ese don se multiplicaba: jamás negó una orientación, una sugerencia o un consejo. Creía, con convicción inquebrantable, que el conocimiento debía compartirse como se comparte el pan. En su mesa —siempre ordenada, con algún libro abierto y un cuaderno de notas al alcance—, las fórmulas y los cálculos convivían con reflexiones sobre ética, sobre el papel social de la ciencia o sobre cómo transmitir la pasión por aprender. Sabía que enseñar física no era solo formar especialistas, sino ciudadanos críticos y curiosos, capaces de cuestionar y construir".

La trayectoria

Inició su carrera profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y muy pronto se trasladó a la Universidad de Illinois (EE.UU.), donde fue profesor durante tres años. A su regreso al CSIC prosiguió sus trabajos en física del estado sólido, campo en el que desempeñó un importante papel desarrollando una escuela española de investigación que pronto alcanzó nivel internacional. Además del trabajo de investigación desplegó una intensa labor organizativa y docente. Impulsó la creación del Instituto de Física del Estado Sólido, participó durante unos años en las tareas iniciales del Gabinete de Estudios de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica y contribuyó a la puesta en marcha de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se consolidó la mencionada escuela de investigación.

A su regreso a España inició una intensa actividad internacional. Participó significativamente como profesor invitado en los programas de escuelas de postgrado (especialmente en Italia y Escandinavia) en las que se formaron generaciones de jóvenes científicos europeos que constituyeron la base para el posterior desarrollo de la ciencia en Europa. Miembro fundador del Comité de Física de Materia Condensada del Centro Internacional de Física Teórica de las Naciones Unidas en Trieste (Italia), ha desplegado una intensa labor de ayuda a científicos e instituciones emergentes en países en desarrollo, especialmente en Iberoamérica. Ha formado parte de diversos consejos editoriales de revistas científicas internacionales y es habitualmente censor en varias de ellas; ha dado conferencias y cursos en numerosos centros académicos y científicos de diversos países del mundo, así como en distintos tipos de reuniones y congresos científicos internacionales y ha formado parte de numerosas comisiones internacionales.

Investigación y profesor, su trabajo fue altamente reconocido. / Mediterráneo

Su campo, la física de sólidos

Ha trabajado en campos diversos de la física de sólidos, que estudia las propiedades de la materia sólida a partir de sus átomos. Es una ciencia fundamental para elaborar una teoría de los materiales sólidos que tiene numerosas e importantes aplicaciones. García Moliner es considerado una autoridad mundial en esta rama de la ciencia y tiene numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales, tanto artículos de investigación como publicaciones invitadas (capítulos en libros, monografías didácticas, monografías científicas, artículos de revisión crítica), así como libros propios ampliamente usados por investigadores de distintos países.

Entre sus premios y distinciones cabe resaltar el Premio González Martí al mejor estudiante de Física de la Universidad Complutense de Madrid, Accésit al Premio Nacional de Ciencias, Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Es Miembro fundador del Patronato del "Cambridge European Trust" y vicepresidente de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (1991-1999). Ha recibido el Diploma de Honor por Servicios Distinguidos de la Universidad S. Antonio Abad, El Cuzco (Perú) y es "Visitante Distinguido" de la Ciudad de Santiago de Cuba así como Socio Emérito de la Asociación Española de Vacío. Posee las Medallas de la Real Sociedad Española de Física, de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba) y de la Universidad de La Habana, Cuba. Es doctor honoris causa por las universidades de La Habana y de Lille I. Francia, así como Honorary Fellow del Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge.

En su casa, en una de sus últimas entrevistas con Mediterráneo. / Gabriel Utiel

Hasta el final de su carrera profesional fue catedrático de Ciencia Contemporánea (Cátedra de la Fundación Caja de Castellón) en la Universitat Jaume I, donde además de proseguir su trabajo de investigación en heteroestructuras semiconductoras cuánticas desarrolla una labor de divulgación de la ciencia y de acercamiento al público en los aspectos sociales y humanos de ésta, sobre los que tiene frecuentes intervenciones en los medios de comunicación. Dirige un programa de extensión universitaria y forma parte del Consejo Académico Asesor del programa Universidad Permanente, para mayores de 55 años, participando en la enseñanza en este sector. También es miembro del Consejo Académico Asesor de la sede Castellón de la Universidad Europea de la Paz y está vinculado al movimiento internacional PUGWASH de científicos por el desarme y la paz.