Muere un hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda

El ciudadano islandés de 43 años, que sufría en la madrugada del martes un grave golpe de calor en Novelda, fallecía este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elda, donde permanecía ingresado en estado crítico, según ha podido saber este diario.

El hombre fue encontrado el martes alrededor de la 1:00 de la madrugada en la plaza de Santa María Magdalena por un equipo del SAMU, que comprobó que presentaba una temperatura corporal superior a los 42 grados. Los sanitarios lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia al centro hospitalario, donde ingresó con pronóstico grave.

A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente no ha podido superar el fallo multiorgánico derivado del episodio de calor extremo. En el lugar de los hechos también intervinieron efectivos de la Policía Local de Novelda.

Datos

Con esta muerte, son ya seis los fallecimientos registrados este verano en la Comunitat Valenciana por golpes de calor, y más de 200 muertes acumuladas atribuíbles al calor. Tres de ellos se han producido en la provincia de Alicante, al menos que hayan trascendido públicamente. Dos correspondían a un hombre y una mujer de 53 años, y ahora se suma este último caso, que, aunque no se produjo en el momento del suceso, se considera consecuencia directa de las altas temperaturas.

Para principios de semana la Conselleria de Sanidad había activado la alerta amarilla en la provincia de Alicante ante la persistente ola de calor que afecta a gran parte del país desde finales de la semana pasada. La alerta continúa este viernes por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y se prevé que este fin de semana los termómetros suban todavía más.