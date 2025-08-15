Un incendio calcina un piso para enfermos terminales en València

Un incendio calcinó la madrugada de este sábado un piso con siete enfermos terminales en la calle Convento Carmelitas de València. La vivienda, gestionada por el Casal de la Pau, tan solo sufrió daños materiales y ninguna persona resultó herida.

El Casal de la Pau es una entidad que trabaja con personas reclusas y ex reclusas de Picassent. Gestiona varios pisos en València y uno de ellos es el de Carmelitas, destinado a presos enfermos terminales que han salido de la cárcel por este motivo.

A parte de este, tiene dos programas más; uno para reclusos en tercer grado que no tienen ningún sitio al que ir, y otro para personas que acaban de salir de prisión. En este último se les da unos meses de acogida y se les ayuda a encontrar un empleo para que puedan reencauzar sus vidas, alejarse de las drogas y no reincidir.

Estado del piso del Casal de la Pau tras el incendio en la calle Carmelitas. / Levante-EMV

Petición de ayuda

La entidad, pese a llevar casi 50 años a las espaldas, no tiene demasiadas plazas, con lo que el incendio en el piso de Carmelitas ha supuesto un gran recorte forzoso de los otros programas. Los enfermos han sido derivados a los pisos del programa de tercer grado (con solo 24 plazas), y ha supuesto una reducción de espacio importante.

"Hemos tenido que decir a muchos reclusos que esperaban a entrar que ya no pueden, porque la prioridad son los enfermos", explican desde la entidad. El Casal de la Pau lleva unos días poniéndose en contacto con otras ong como Cáritas, e incluso con congregaciones religiosas para tratar de encontrar un espacio decente para estas personas terminales.

"Ha sido un golpe muy duro y hacemos un llamamiento a cualquier entidad que nos pueda prestar un piso o alquilarlo a precio asequible mientras restauramos la vivienda de Carmelitas", reclaman. De no ser así, las plazas de esta entidad seguirán muy mermadas durante años quitando la posibilidad de uso a ex reclusos que quieren volver a encauzar sus vidas. "Ya no hay casi plazas para personas en prisión con un tercer grado", lamentan.

Incendio en la calle Carmelitas de València, en el piso para enfermos terminales del Casal de la Pau / Levante-EMV

Incendio en una habitación

Milagrosamente, el incendio en el piso -que ha quedado totalmente calcinado- no tuvo daños personales. Según cuentan desde la entidad el fuego se inició en una habitación que, justo en ese momento, no tenía a nadie. "El piso tenía cuatro habitaciones dobles. Justo en ese cuarto solo quedaba un inquilino, que en ese momento había salido al baño. El otro está desde hace unos días en el hospital por el agravamiento de su enfermedad", explica.

La vivienda cuenta con una cuidadora presente 24 horas al día, que fue la que alertó del fuego al escuchar "ruidos raros" en el cuarto. Al abrir la puerta vio que la estancia entera estaba en llamas, y tras tratar de apagarlo con un extintor sin éxito llamó al 112 para que evacuaran a los enfermos rápidamente.

En la vivienda había tres personas que necesitan oxígeno las 24 horas del día y el resto se trata de enfermos de cáncer muy avanzado, con lo cual se encuentran muy débiles físicamente.

Coste personal

Aunque no se lamentaron daños personales, el incendio redujo a cenizas lo material en el piso, incluídos muchos recuerdos y objetos de gran valor sentimental para los enfermos. "Está claro que hay prioridades y estamos agradecidos de la actuación de los bomberos, pero esta gente se ha quedado ahora mismo sin nada. No tienen ropa, ni muchos objetos que para ellos tenían un gran valor emocional, y les ha afectado en el estado de ánimo", explican desde la entidad.

En el Casal de la Pau trabajan 23 profesionales pero tienen una red de más de 100 voluntarios. Se financian en gran parte gracias a ayudas sociales pero también de empresas o cuotas de los socios. En el piso de Carmelitas "les proporcionamos estabilidad en la salud y el acompañamiento en las fases finales de la vida", afirman.