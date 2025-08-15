El pico tórrido con más de 43 grados y las tormentas del puente mantienen la alerta ante incendios

La climatología extrema de la persistente ola de calor está generando una "tormenta perfecta" propicia para la aparición de incendios forestales con temperaturas "significativamente altas", por encima de los 35 grados, baja humedad y la generación de tormentas puntuales, generalmente secas, en el interior de la Comunitat Valenciana. El incendio de Teresa de Cofrentes, originado el miércoles por un rayo latente y que ha calcinado ya más de 540 hectáreas, es el mejor ejemplo de la combinación de estas circunstancias climáticas ideales para el fuego y su propagación que, además, tiene lugar en entornos con exceso de vegetación muy seca por el abandono del monte y actividades como la agricultura o la ganadería.

Germán Caballero

Más calor que en todo el año

La situación se agravará durante los próximos días porque, a partir de este viernes, las temperaturas sufren un nuevo ascenso, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con el pico de la ola de calor, cuya persistencia se debe a la presencia de una masa de aire africana por debajo de los 1.000 metros, que dejará temperaturas por encima de los 43 grados en varios puntos del interior de la Comunitat Valenciana -se esperan 44,3 en Carcaixent o 43,5 en Xàtiva- y cercanos a los 39 en el litoral en Alicante, Gandia o València ciudad.

Esa es la previsión de la Aemet para el sábado y, un día más tarde, aunque desciendan levemente se espera superar los 40 grados en el interior sur de la provincia de Valencia, en las comarcas limítrofes con el incendio de Teresa de Cofrentes. Sin embargo, las otras dos provincias no se librarán del calor extremo en la jornada dominical porque la agencia prevé 41,4 grados en Atzaneta del Maestrat o 41,7 grados en Orihuela. Con estas previsiones, la Aemet ya ha asegurado que "el sábado y el domingo serán los días más cálidos del verano" y ha alertado sobre el impacto en la salud de la ciudadanía.

Temperaturas máximas previstas para el sábado 16 de agosto en la Comunitat Valenciana. / Aemet

La entidad meteorológica ya ha anunciado avisos por calor durante los próximos tres días. Hoy, viernes, los activa de nivel amarillo en el litoral y en el interior sur de la provincia de Valencia y en el sur de la de Alicante. Mañana, sábado, el nivel será naranja en el litoral de Valencia y amarillo en el resto de la Comunitat Valenciana, a excepción del norte de Castellón y el interior norte de Alicante. Y para el domingo se extiende el aviso naranja al interior sur de Valencia y el litoral norte de Alicante; en el resto, será de nivel amarillo, con la excepción del norte de Castellón, que es la única zona sin avisos por altas temperaturas.

Tormentas y densidad de rayos

Además del calor, la autonomía vivirá cierta inestabilidad meteorológica. Las previsiones de la Aemet contemplan la posibilidad de "algún chubasco disperso, acompañado ocasionalmente de tormenta". El principal temor es que se trate de episodios secos, como ocurrió el miércoles en la zona de la Vall de Ayora-Cofrents, donde cayeron 135 rayos según la Aemet.

La situación puede ser "muy adversa" de cara al lunes y martes porque la inestabilidad meteorológica aumentará y traerá una mayor densidad de rayos, con hasta 20 impactos por hora el lunes, entre las 14 y 20 horas en algunas zonas meridionales de la provincia de Valencia.

Riesgo extremo ante el fuego

Por el momento, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) mantiene hasta el lunes el riesgo extremo por incendios forestales; habrá que ver si lo extiende hasta el martes, aunque para entonces se espera que las máximas desciendan hasta los 38 grados en las comarcas con más calor. En esta situación, desde la Conselleria de Emergencias e Interior siguen incidiendo en recordar a la población que queda totalmente prohibido el uso de fuego, pirotecnia y la realización de trabajos mecánicos en terreno forestal.