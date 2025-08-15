Vaivén

El PSPV carga contra el 'fichaje' de Mazón

Mazón habla con María Ponte, nueva asesora

Mazón habla con María Ponte, nueva asesora / Levante-EMV

L-EMV

València

Críticas del PSPV a la nueva incorporación en el Consell. No es tanto por la elegida, la exembajadora del gobierno interino de Venezuela ante la Unión Europea y portavoz de las asociaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana, María Ponte, sino por el trasfondo de su nombramiento y la fórmula utilizada para que entre al Ejecutivo autonómico como nueva "Delegada de la Hispanidad y la Libertad".

La encargada de reprochárselo ha sido la diputada en las Corts, Yaissel Sánchez, quien ha lamentado que Mazón "dice defender la libertad", pero "hace declaraciones racistas"; "crea un chinguito para la Hispanidad que deja fuera a miles de migrantes", es decir, aquellos que no son de Sudamérica, y "se niega a acoger menores extranjeros por miedo a enfadar a Vox". "Todo por votos, nada por justicia e inclusión", ha señalado en un mensaje de su perfil de X.

