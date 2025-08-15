Ranking de Shanghai: La UV se afianza como la segunda universidad de España y entre las 300 mejores del mundo

La Universitat de València es la segunda mejor de España y está entre las 300 mejores del mundo. Así lo refleja el prestigioso ránking de Shanghai, que clasifica las mil mejores universidades del planeta en función de su producción científica desde hace más de 20 años. La UV se afianza en estas posiciones tras varios años consecutivos.

La universidad más prestigiosa de España vuelve a ser la de Barcelona (UB) y también la única que se sitúa entre las 200 mejores del mundo. La de València, por su parte, es la única que se encuentra entre las 300 mejores. Para ver de nuevo otro campus español hay que mirar entre las 400 primeras.

En el caso de la C.Valenciana, para ver otro campus hay que buscar entre las 500 mejores del mundo. La Universitat Politècnica de València (UPV) ocupa el noveno puesto de mejores universidades de España, eso sí, es la mejor politécnica del país al igual que el curso anterior.

El top 10 de las mejores universidades de España queda de la siguiente manera: Universidad de Barcelona (200 mejores del mundo), Universitat de València (300 mejores), Universidad autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Granada, Universidad del País Vasco (todas ellas entre las 400 mejores del mundo), Universidad Politècnica de València y Universidad de Sevilla (entre las mejores 500).

Biblioteca Gregori Mayanas de la UV. / Loyola Pérez de Villegas Muñiz

Las otras valencianas no mejoran

UV y UPV se han afianzado en el top de las universidades españolas, pero el resto de centros valencianos quedan muy lejos de ellas. De hecho, hay una universidad que ni siquiera aparece en el ranking: la Miguel Hernández de Elche.

Es destacable también el bajón de la Universitat Jaume I de Castelló, que el año pasado figuraba en el bloque 601-700 en el ránking, pero este año ha bajado hasta el último escalafón: el bloque 901-1000. Así, este centro está cerca de desaparecer también del ránking.

La que mantiene la posición es la Universidad de Alicante (UA), que sigue entre las 700 mejores del mundo igual que el año pasado, aunque tampoco mejora su clasificación y sigue muy lejos de las dos principales universidades valencianas.

La única mejora destacable (ya que la Politècnica ha afianzado su posición) es la de la Universidad de València que no solo ha escalado posiciones entre las españolas sino también en el ranking global. En 2021 se situaba en un sexto puesto nacional y en 2023 accedió al segundo, pasando también de estar entre las 400 mejores a nivel global a las 300 primeras de todo el planeta.

36 universidades españolas

En total, 36 universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo. Son las mismas que el año pasado salvo la de Valladolid, que desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canaria. Algunas de estas universidades españolas mejores su posición y otras la empeoran. En concreto, 22 universidades se sitúan en el mismo tramo, cinco suben un peldaño y ocho lo bajan.

Las que suben un escalafón son la Universidad de Oviedo, Rovira i Virgili, Politècnica de Catalunya, Cantabria y la Universidad de Jaén. Por otro lado, las que bajan son la Universidad de La Laguna, Murcia, Baleares, Lleida, Málaga, la Jaume I de Castellón, Castilla - La Mancha y la Universidad de Girona.

Se mantienen en el mismo tramo todas las situadas en el top 10 nacional además de la Universidad de Cádiz, Córdoba, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Politécnica de Madrid, Alicante, Alcalá, Extremadura, Vigo y la Universidad Carlos III de Madrid.

China empuja con fuerza

La lista a nivel global vuelve a estar encabezada por la Universidad de Harvard, que lleva 23 años liderando el ranking más prestigioso del mundo. A la medalla de oro de Harvard le sigue la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y completan las diez mejores Cambridge, Berkeley, Oxford, Princeton, Columbia, Caltech y la Universidad de Chicago.

La clasificación se realiza cada año entre 2.500 instituciones de educación superior y, un año más, ninguna universidad española aparece entre las 100 mejores del mundo. La lista continúa dominada por EE UU, pero con un empuje cada vez mayor de China.