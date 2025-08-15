Saltan todas las alertas ante el fin de semana más asfixiante del año

Las próximas 72 horas serán, según todas las previsiones meteorológicas, las más sofocantes del año. Con una semana de máximas récord en la Comunitat Valenciana, y con la mirada puesta en el monte tras declararse cinco incendios forestales en poco más de un día, el fin de semana que arranca lo hace con todas las alertas activadas. Un vistazo a la página web del Centro de Emergencias de la Generalitat basta para hacerse una idea de la situación que se espera con todos los municipios de la Comunitat Valenciana en alerta por altas temperaturas y riesgo máximo de incendios forestales.

La primera quincena de agosto ya es la más calurosa en la Comunitat Valenciana desde, por lo menos, 1950. Los registros no dejan lugar a duda, la temperatura máxima tanto de día como de noche ha alcanzado una cifra récord de los últimos 70 años y parece que el fin de semana será también histórico. Se prevé que la entrada de una nueva masa de aire cálida y seca procedente del norte de África dispare los termómetros por encima de los 41 grados el sábado y el domingo, especialmente en la provincia de Valencia y el sur de la Comunitat Valenciana.

Por las noches tampoco habrá tregua. El arreón térmico diurno llevará parejo un aumento de las máximas nocturas con picos de hasta 28 grados en algunos puntos este fin de semana. La sucesión de noches tórridas suma y sigue: más de 80 noches ecuatoriales (por encima de los 25º) en València desde 2020.

El calor persistente es un riesgo para la salud de la ciudadanía. De hecho, el 2025 suma ya cinco fallecidos por golpes de calor según la información transmitida por la Conselleria de Sanidad y la mortalidad atribuible a las altas temperaturas es de 190 personas según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Alertas previstas en el Centro de Emergencias / GVA

Consejos frente al calor

Una de las claves es la prevención, especialmente para las personas vulnerables como son mayores, menores, y con enfermedades que puedan agravarse con el calor. En este sentido, la Conselleria de Sanidad mantiene activa la campaña 'Combatir el calor extremo está en tu mano', que sirve para concienciar a la población sobre los riesgos del calor extremo y ofrecer recomendaciones para proteger la salud.

Entre los principales consejos, están:

Evitar salir durante las horas centrales del día.

Mantenerse bien hidratado.

Ponerse a la sombra.

Usar ropa transpirable y de colores claros.

Hacer deporte en las horas de menos calor.

Mantener la vivienda fresca y ventilada.

Comer ensaladas, frutas y verduras.

Utilizar cremas protectoras.

Y proteger a las personas mayores o vulnerables.

Los montes, en el punto de mira

Además de graves problemas de salud para las personas, especialmente para niños, personas mayores y pacientes crónicos, estas 72 horas supondrán un gran reto para las montes valencianos. El calor, la falta de humedad relativa, la existencia de maleza y vegetación seca, los convierte en un auténtico polvorín justo en un momento en el que el noroeste del país sufre los peores incendios en décadas.

Por ello, se recomienda extremar las precauciones en espacios forestales y zonas próximas y se recuerda la prohibición del uso del fuego en los espacios forestales y su proximidad, así como de cualquier actividad que pueda ser causante de una ignición, como el empleo de maquinaria o arrojar ascuas o restos al monte.

En este sentido, se ha solicitado a los ayuntamiento que limiten las autorizaciones del uso de material pirotécnico en función de las condiciones meteorológicas y siempre alejados de masas forestales.