Última hora de los incendios en Valencia: Dos focos concentran los esfuerzos en Teresa de Cofrentes

Los trabajos de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes, en imágenes

Los trabajos de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes, en imágenes

Los trabajos de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes, en imágenes / Germán Caballero

Marga Vázquez

Lucía Camporro

València

El incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en Teresa de Cofrentes evoluciona favorablemente, tras una noche de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los medios de extinción desplazados al lugar. Entre ellos se encuentra también la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue movilizada poco después del inicio del fuego al comprobar que éste se extendía con rapidez en una zona de gran masa forestal y difícil acceso por tierra.

Siete medios aéreos, que se han reincorporado esta mañana nada más amanecer, y numerosos efectivos terretres trabajan sin descanso en el área de las llamas. El incendio forestal se originó tras la caída de un rayo "de polaridad inversa", según ha explicado esta mañana la Aemet. Poco después del mediodía se ha detectado otro incendio forestal muy cerca, en Bicorp, al otro lado del macizo del Caroig.

El origen del incendio: un rayo de polaridad inversa

El rayo que provocó el fuego en Teresa de Cofrentes cayó a las 15.35 horas y, media hora después, el fuego ya avanzaba peligrosamente. Las tormentas que se registraron en la zona provocaron intensos vientos que no colaboraron a la hora de sofocar las llamas, sino todo lo contrario: hicieron que éstas se reavivasen y se tornasen incontrolables por los violentos e inesperados cambios en la dirección del viento.

Noticias relacionadas y más

Tras la reunión con todos los efectivos que trabajan en la extinción del incendios, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha declarado que afortunadamente las condiciones meteorológicas durante la noche han sido favorables "gracias a una humedad relativa del 80%". No obstante, las próximas horas son cruciales, ya que según las previsiones meteorológicas de Aemet se esperan máximas de más 36ºC y una humedad realativa muy baja (por debajo del 20% a partir de mediodía).

TEMAS

