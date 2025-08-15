En Directo
Última hora de los incendios en Valencia: Dos focos concentran los esfuerzos en Teresa de Cofrentes
El incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en Teresa de Cofrentes evoluciona favorablemente, tras una noche de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los medios de extinción desplazados al lugar. Entre ellos se encuentra también la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue movilizada poco después del inicio del fuego al comprobar que éste se extendía con rapidez en una zona de gran masa forestal y difícil acceso por tierra.
Siete medios aéreos, que se han reincorporado esta mañana nada más amanecer, y numerosos efectivos terretres trabajan sin descanso en el área de las llamas. El incendio forestal se originó tras la caída de un rayo "de polaridad inversa", según ha explicado esta mañana la Aemet. Poco después del mediodía se ha detectado otro incendio forestal muy cerca, en Bicorp, al otro lado del macizo del Caroig.
El origen del incendio: un rayo de polaridad inversa
El rayo que provocó el fuego en Teresa de Cofrentes cayó a las 15.35 horas y, media hora después, el fuego ya avanzaba peligrosamente. Las tormentas que se registraron en la zona provocaron intensos vientos que no colaboraron a la hora de sofocar las llamas, sino todo lo contrario: hicieron que éstas se reavivasen y se tornasen incontrolables por los violentos e inesperados cambios en la dirección del viento.
Tras la reunión con todos los efectivos que trabajan en la extinción del incendios, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha declarado que afortunadamente las condiciones meteorológicas durante la noche han sido favorables "gracias a una humedad relativa del 80%". No obstante, las próximas horas son cruciales, ya que según las previsiones meteorológicas de Aemet se esperan máximas de más 36ºC y una humedad realativa muy baja (por debajo del 20% a partir de mediodía).
Marga Vázquez
Dos focos concentran los esfuerzos de la noche en Teresa de Cofrentes
Dos puntos calientes han concentrado los esfuerzos en el incendio de Teresa de Cofrentes durante las horas de la pasada noche, según ha informado a primera hora de hoy el Centro de Coordinación de Emergencias. Los efectivos que trabajan en el lugar se ha empleado "especialmente" en esos dos focos.
La última actualización, realizada a las 7.00 horas de hoy, revela que este viernes 15 de agosto, cuando comienza el segundo pico de la ola de calor, donde se esperan temperaturas de más de 40 ºC en muchos puntos de Valencia, continúan trabajando los mismos medios que durante la pasada noche.
En total, siguen en la zona cinco autobombas y siete unidades de bomberos forestales de la Generalitat, seis dotaciones y 4 brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, un capataz forestal, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y una patrulla de la Policía Autonómica.
Lucía Prieto
Los efectivos continuarán esta noche sobre el terreno en Cofrentes
A lo largo de la noche continuarán trabajando sobre el terreno 7 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 5 autobombas, un coordinador forestal, 6 dotaciones y 4 brigadas forestales del consorcio, una patrulla de policía de la Generalitat y efectivos de la UME, según informa Emergencias.
Lucía Prieto
Controlado el incendio de Cofrentes
Según ha actualizado Emergencia en sus redes sociales, el incendio forestal declarado esta tarde en Cofrentes al que han acudido hasta ocho medios aéreos ya está controlado.
Lucía Prieto
Estabilizado el incendio de Cofrentes
El incendio forestal declarado esta tarde en Cofrentes, en la zona del Alto de las Pedrizas, y que ha movilizado ocho medios aéreos, ya está estabilizado según anuncia Emergencias en sus redes sociales.
Lucía Prieto
Un total de 340 efectivos trabajan en el dispositivo de Teresa de Cofrentes
Un dispositivo de 340 personas trabaja para controlar el incendio forestal de Teresa de Cofrentes, de las cuales entre 170 y 180 entre bomberos de la Generalitat y efectivos de la UME, lo hacen desde la primera línea. El conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama alerta que "tenemos que ir redimensionando los efectivos en base a los nuevos incendios que van surgiendo".
Lucía Prieto
Sin fuego en Cofrentes
El incendio de Cofrentes está sin fuego, según ha afirmado el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama tras la reunión de coordinación de esta tarde, "lo que no significa que esté controlado ni extinguido, tendremos que ver la evolución", remarca.
Lucía Prieto
Ocho medios aéreos a Cofrentes
Se movilizan ocho medios aéreos para el incendio de Cofrentes según afirma Emergencias.
Lucía Prieto
Nuevo incendio declarado en Cofrentes
Emergencias ha avisado de un nuevo fuego que ha movilizado dos dotaciones y una brigada forestal del consorcio de bomberos de Valencia, voluntarios de Cofrentes, un agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios.
Controlado el incendio declarado en Bicorp
Controlado el incendio forestal declarado ayer en Bicorp. Los servicios de extinción de incendios forestales trabajan desde la tarde de ayer en nuevo foco en el término municipal de Bicorp, a menos de 10 kilómetros del incendio activo en Teresa de Cofrentes; concretamente, en las proximidades del Río Fraile. El fuego se ha declarado al otro lado del pico del Caroig, que ya se encuentra amenazado por el fuego iniciado ayer por el impacto de un rayo, como han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat. La preocupación es máxima y, por tanto, son 10 medios aéreos los que se han desplegado en este nuevo frente, como ha informado Emergencias a través de sus redes sociales.
Según la RAE, tolvanera es sinónimo de torbellino, remolino, polvareda, polvazal, polvero, nube. Significa, para el diccionario, literalmente “remolino de polvo”. Pero , sobre el terreno quemado tras un incendio forestal, significa que, de pronto, sobre las cenizas y sobre el hollín, se eleva del suelo lo que primero parece una columna de humo, luego empieza a girar sobre sí misma y, por último, durante segundos o minutos, se mueve de forma imprevisible por la superficie arrasada. Casi como un tornado.
