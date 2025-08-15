Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue

La familia con seis niños que llevaba cuatro días durmiendo en la calle en València sigue sin alternativa habitacional de servicios sociales. Tras más de 5 días, al final ha sido una vecina que los vio en el parque la que los ha acogido en su casa y alimentado.

Geraldine, Eduin y sus 6 niños pasaron más de 4 días tocando la puerta de todas las entidades sociales de València, pero ningún servicio público les prestó ayuda pese a tratarse de menores de 4 a 16 años. Finalmente, la noche del miércoles los servicios sociales del ayuntamiento ofrecieron a la familia una plaza en un albergue.

Se trataba de un recurso del Instituto Social del Trabajo, una entidad religiosa. Sin embargo, según explican fuentes de servicios sociales, rechazaron la plaza porque "no querían cumplir las normas del centro". La realidad, según explica el padre de la familia, es que se trataba de un recurso donde multitud de personas -practicamente todos adultos- dormían juntos en la misma habitación. Esto provocó miedo en las niñas y temor también en los propios progenitores, ya que no se sentían seguros juntando a menores de edad con adultos desconocidos.

A petición de las niñas adolescentes, los padres decidieron rechazar la plaza y pensaron en volver a dormir al parque, momento en el cual una vecina los acogió en su casa para que se pudieran duchar y descansar. "Los servicios sociales nos dijeron que nos iban a llevar a una habitación de un hostal donde podíamos estar todos juntos. Pero cuando llegamos al albergue vimos que había mucha gente de la calle y nuestras hijas nos dijeron que no se sentían cómodas, así que preferimos no dormir allí", cuenta Eduin. Cabe recordar que mezclar a menores de edad y adultos que no sean familia en este tipo de centros es una práctica del todo desaconsejable.

Una familia peruana con seis menores duerme desde hace varios dias en un parque de Orriols al no tener techo ni trabajo / Germán Caballero

"Necesitamos un techo"

La familia explica que servicios sociales no ha vuelto a ofrecerle ninguna alternativa, y está sobreviviendo gracias a la solidaridad del vecindario que se ha volcado con ellos. Varias personas incluso se han ofrecido a pagarle algunos meses de alquiler en una habitación o un piso, su principal preocupación ahora mismo. "Necesitamos un techo donde sea. Nos da igual que sea muy lejos de València, nos adaptaremos a lo que sea, y trabajaremos también de cualquier cosa. Solo queremos salir adelante", explican.

Aunque a la familia se le ofreció una plaza de albergue, el caso ha puesto de manifiesto la desidia del sistema de servicios sociales, que en cuatro días no ha ofrecido techo a un grupo de menores que dormía en la calle a pesar del interés superior del menor y al tratarse de un caso tan grave. Ni siquiera tras gestionar el caso se le ha ofrecido un recurso adecuado teniendo en cuenta de que se trataba de 6 niños, varios de ellos muy pequeños.

El ayuntamiento dispone de plazas de acogida para situaciones de urgencia, pero según explican "previamente los servicios sociales deben hacer una valoració nde la situación concreta de cada persona y familia, con el fin de que los recursos se utilicen para las urgencias sociales". De hecho, el consistorio habilitó el pasado mes de julio 72 plazas más para estas situaciones. Sin embargo, destaca la lentitud, al menos en este caso, de un sistema diseñado para situaciones urgentes.

Pertenencias de la familia que está durmiendo en un parque en València. / Germán Caballero

Frente a esa desidia institucional, Geraldine y Eduin han encontrado el apoyo del vecindario de la zona, una casa donde pueden quedarse unos días y apoyo incluso económico, además del contacto de muchas asociaciones de migrantes que están buscando una alternativa habitacional. Sin embargo, las propias vecinas critican que esto no debería ser así "estamos pagando una barbaridad en impuestos y resulta que el ayuntamiento no puede ni dar techo a unos niños que están en la calle, los tenemos que acoger nosotras", denuncian.

Huir de la violencia

La violencia del crimen organizado no ha parado de crecer en Perú y recientemente llamó a la puerta de este matrimonio, que tuvo que vender su casa y sus posesiones para venirse a España con una promesa de trabajo que resultó ser falsa. Tras un mes en un piso de Alboraia les desalojaron y se fueron directos a la calle.

Allí tocaron las puertas de multitud de albergues, oficinas de extranjería, servicios sociales, centros de atención al inmigrante y demás recursos de todo tipo. Pero ningún recurso les dio una solución pese a que es ilegal que los menores de edad duerman en la calle. Los recursos se iban pasando la pelota de unos a otros: "todos nos decían que allí no era, que teníamos que preguntar en otro sitio, ya no sabemos qué hacer", cuenta Geraldine.

La única ayuda que encontraron esos días fue la de las vecinas de la zona que han estado comprándoles comida y agua mientras removían cielo y tierra para solucionar su situación. "En Perú nunca hemos pasado esto y nunca pensábamos que en España nos íbamos a ver en esta situación", explica la madre de los niños.