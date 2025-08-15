Los vecinos desalojados en Teresa de Cofrentes vuelven a casa tras dar por estabilizado el incendio

Los vecinos desalojados de Teresa de Cofrentes ya pueden volver a sus casas tras dar por estabilizado el incendio forestal con el que conviven desde el miércoles por la tarde. El fuego, que se desencadenó a causa de un rayo tras una tormenta seca, ha devorado más de 500 hectáreas de terreno forestal en el entorno del macizo del Caroig.

En la reunión mantenida en el Puesto de Mando Avanzado este viernes por la mañana, se ha decidido proseguir con la desescalada, aunque se mantiene el nivel 2 del Plan Especial de Incendios Forestales.

Vuelta a casa de los desalojados

Asimismo, la dirección de la emergencia ha solicitado desactivar la UME y permitir la vuelta a casa de los quince vecinos desalojados en las aldeas de El Canalón y otra cercana en la Rambla Argongeña y en casas diseminadas. Así lo ha confirmado José Rodríguez Jurado, subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, quien ha explicado que en las próximas horas será la Guardia Civil la encargada de acompañar a estas personas de vuelta a sus viviendas.

Un total de 250 efectivos de la UME han trabajado durante tres jornadas contra el fuego en Teresa de Cofrentes, de los cuales 120 continuaban sobre el terreno en el día de hoy.

Germán Caballero

Recuperar la normalidad

El alcalde de la localidad, José Javier Jiménez asegura que la situación es “esperanzadora”. La vida ha vuelto a las calles del pueblo que, durante dos días, han sido sede de corrillos y reuniones de vecinos que observaban con preocupación el humo y las llamas. Ahora, vuelven las fiestas, que se suspendieron el miércoles. Anoche, el recinto junto a las piscinas municipales acogió un espectáculo musical. “Se llenó del todo”, asegura el alcalde. Entre el público, aplausos y agradecimiento a los bomberos, a la UME y a la coordinación entre efectivos para la extinción del fuego.