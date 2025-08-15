Teresa de Cofrentes, “esperanzada” y con ganas de celebrar tras la estabilización del incendio

Han contenido el aliento durante dos días y empiezan a respirar. Los vecinos de Teresa de Cofrentes viven desde el miércoles por la tarde con la vista puesta en el monte cercano, donde las llamas han devorado más de 500 hectáreas tras la caída fortuita de un rayo que provocó un incendio que solo este viernes por la mañana se ha dado por estabilizado. El alcalde de la localidad, José Javier Jiménez asegura que la situación es “esperanzadora”. La vida ha vuelto a las calles del pueblo que, durante dos días, han sido sede de corrillos y reuniones de vecinos que observaban con preocupación el humo y las llamas. Ahora, vuelven las fiestas, que se suspendieron el miércoles. Anoche, el recinto junto a las piscinas municipales acogió un espectáculo musical. “Se llenó del todo”, asegura el alcalde. Entre el público, aplausos y agradecimiento a los bomberos, a la UME y a la coordinación entre efectivos para la extinción del fuego.

El alcalde, José Javier Jiménez, atiende a los medios por el incendio en Teresa de Cofrentes / Germán Caballero

Están “esperanzados”, reconoce Jiménez, pero no bajan la guardia. “Veremos cómo transcurre el día, porque está estabilizado, pero hoy va a subir mucho la temperatura y todavía quedan algunos puntos calientes, aunque no humo”, advierte. Aun así, el ambiente en el pueblo ha cambiado radicalmente. “Esta mañana y ayer por la noche la gente ya no se veía la desgracia tan próxima, y volvió a salir a la calle”, explica. El bando municipal, tanto por los altavoces como por la aplicación móvil, mantiene informados a los vecinos. Ahora, los técnicos municipales redactan un nuevo mensaje para explicar a la población que todavía no pueden acercarse al monte, que los desalojados de las casas en la falda de la montaña, sobre todo segundas residencias, no pueden volver aún a sus casas y que a las siete de la tarde tendrá lugar una nueva reunión en el Puesto de Mando Avanzado en la que se actualizará la situación y las nuevas medidas a adoptar.

Un pueblo en fiestas

Este jueves, desde el PMA, el alcalde se lamentaba ante medios y vecinos de que la cercanía del fuego había obligado a suspender la verbena prevista para el miércoles por la noche. “Hemos perdido dinero a manta”, reconocía. Pero este jueves por la tarde, cientos de sillas de plásticos ya estaban dispuestas en la plaza cercana a la calle Dos de Mayo, y en pocas horas se alzó un escenario que hacía presagiar que, si la evolución del incendio lo permitía, la fiesta volvería pronto a Teresa de Cofrentes. Y así fue: esta noche, el espectáculo musical fue todo un éxito. “Se llenó del todo, fue espectacular”, asegura el primer edil. El ambiente era de alivio generalizado y hubo aplausos y felicitaciones. “Lo agradecían al ayuntamiento, pero sobre todo al trabajo de todos los medios, de la UME, de los bomberos… aquí ha habido medios para aburrir”, reivindica Jiménez.

Un operario preparaba el recinto para la actuación musical de este jueves por la noche tras haber pasado lo peor del incendio de Teresa de Cofrentes / Redacción Levante-EMV

Esta tarde, prevén seguir con las fiestas, aunque con la vista puesta, al menos de reojo, en el monte y en la posibilidad de que se reavive el fuego. Si eso no ocurre, el alcalde tiene clara la agenda: procesión y más fiesta. “Sacaremos al santo a dar una vuelta y luego montaremos una discomóvil, sobre todo para que la gente joven se divierta y no se vaya del pueblo, para que no cojan el coche por la noche”, explica.

Los desalojados, “con amigos” o en primeras viviendas

El Ayuntamiento puso a disposición de las personas desalojadas de las dos pedanías más cercanas a la zona quemada y de las casetas diseminadas un albergue, pero este jueves el alcalde ya explicaba que no había hecho falta usarlo. “Están todos aquí, la mayoría en sus casas, porque lo que se han desalojado son casetas, segundas residencias”, indica. Si no, se han refugiado con amigos. En el municipio, y también en la zona desalojada, hay mucha población belga y holandesa, asegura José Javier Jiménez. “Pero también tienen muchos amigos en el pueblo”, afirma. Teresa de Cofrentes tiene una cifra de extranjeros en crecimiento, sobre todo procedente de esos dos países, y no es algo nuevo. “Antes había muchos ingleses, pero el Brexit los mató a nivel económico”, detalla. Ahora, han sido sustituidos por los belgas y holandeses, que se han integrado a la perfección en el municipio.