Abrasados a 40 grados
Los registros en València rondan los 40 grados a la sombra a las 14:00 horas en la ciudad y pocos se atreven a enfrentarse al sol abrasador.
El termómetro marcaba 35 grados centígrados a la entrada de València. Diez de la mañana y el mercurio no ha parado de subir. La Comunitat Valenciana está inmersa en el fin de semana más asfixiante del año y hoy sábado será el día donde se registrarán, según todas las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) cifras de calor récord. De momento, los registros rondan los 40 grados a la sombra a las 14:00 horas en la ciudad y pocos se atreven a enfrentarse al sol abrasador.
Las calles se resienten y los pasillos de sombra son los únicos lugares por los que los peatones se atraven a andar en los barrios más expuestos a las altas temperaturas. Las previsiones se han cumplido y la Aemet ha declarado la alerta roja por altísimas temperaturas en toda la franja litoral desde el mediodía hasta, en principio, las 20:00 horas.
Por el momento, los termómetros sigue subiendo y lo peor podría llegar esta tarde si cambia el viento y rola el poniente. La ausencia de brisas y el bloqueo de la masa de aire africano muy caliente procedente del norte de África sobre la Comunitat Valenciana ha dejado un mapa de temperaturas en el territorio donde prácticamente ningún rincón se escapa de picos próximos a los 40 grados.
Temperaturas máximas
Hasta las 14: 00 horas, la temperatura máxima en la Comunitat Valenciana ha vuelto a registrarse en Xàtiva. En plenas fiestas, la capital de la Costera ha superado los 41,7º. Más al sur, en Ontinyent, el termómetro ha llegado a los 41º. En Llíria, el mercurio ha subido, de momento, hasta los 40,3º y en el aeropuerto de València a 39,7º. En el sur del territorio, la situación no ha sido mejor. En Alicante, y siempre según registros de la Aemet hasta las 14:00 horas se han rozado los 40º. 38,4º, en el Pinós. 38,2º en el aeropuerto de Alicante-Elx.
En València, quienes se han atrevido a salir a la calle lo han hecho con abanicos, gorros o pamelas y mucha agua. El ambiente es sofocante y la sensación térmica mayor. Las fuentes de algunos puntos icónicos de la ciudad como la plaza de la Virgen o la plaza del Ayuntamiento se han convertido en oasis improvisados donde refrescarse la cabeza.
