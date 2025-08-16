El tiempo en Valencia
La Aemet activa la alerta roja por calor extremo en todo el prelitoral de Valencia
Espera temperaturas por encima de los 42 grados
En las áreas más próximas a la costa se anuncian valores algo más bajos
El episodio va a ser muy intenso y muy prolongado por lo que se pide a la población extremar las precauciones
Alerta roja. Todo el litoral de la provincia de Valencia se encuentra en estado de máxima alerta metorológica por calor desde las 12.00 del mediodía hasta las ocho de la tarde de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado esta mañana la subida del nivel de alarma debido a las altísimas temperaturas que este sábado 16 de agosto se esperan sobre todo en el prelitoral y en las zonas más al interior de las comarcas costeras.
La alerta roja meteorológica implica que "el peligro es extraordinario" y que "los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos". La recomendación es "no viajar salvo que sea estrictamente necesario". Las alertas rojas emitidas por la Aemet son ocasionales y extraordinarias, por lo que nunca hay que pasarlas por alto. Los daños sobre las personas pueden ser importantes, por lo que se aconseja mantenerse a salvo de las altas temperaturas, especialmente a aquellas personas vulnerables, como mayores, niños de menos de 4 años y enfermos crónicos.
Temperaturas extremas
El nivel máximo de alerta por calor en una jornada que se espera que sea histórica en cuanto a altas temperaturas se activa a las 12.00 de mediodía y se extinguirá a las ocho de la tarde. No obstante, esto no significa que el peligro haya pasado porque las mínimas serán muy elevadas y, por tanto, el calor no aflojará demasiado ni siquiera en las horas nocturnas. La alerta roja sólo hace hincapié en las horas de más peligro o las de mayor insolación y acumulación de canícula.
En las zonas afectadas se esperan temperaturas que pueden superar los 42 grados. El aviso meteorológico de la Aemet se refiere "a las zonas de interior en las áreas costeras (el prelitoral); en las zonas más próximas al litoral, las temperaturas máximas es espera que sean más bajas", especifica la Agencia Estatal de Meteorología.
En el resto del territorio, todo el interior de la provincia de Valencia, se mantiene la alerta naranja por valores que pueden superar los 39 ºC en las comarcas del norte y los 40 grados en las del sur. En estos casos, la alarma se activa a la una de la tarde y finaliza a las nueve de la noche.
Hay que recordar una vez más que aunque haya finalizado el período de alarma meteorológica, al menos hoy se deben extremar las precauciones para resguardarse del intensísimo calor que nos aguarda en las próximas horas.
