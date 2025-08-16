Los ayuntamientos dana reciben 131 millones del Gobierno para desatascar su gestión

Oxígeno financiero para poder afrontar contratar, reforzar los servicios sociales o tener instrumentos de planeamiento urbano ante la más que necesaria reconstrucción. En total, 131 millones de euros inyectados por el Gobierno de España a los 71 ayuntamientos afectados por la dana. Es la cuantía que han recibido los consistorios para poder desatascar su gestión después del duro impacto económico (y emocional) que supuso la barrancada del 29 de octubre en estos municipios.

Así se desprende de una actualización de los importes a la que ha tenido acceso Levante-EMV, y donde se desgrana, pueblo a pueblo, el importe que han recibido los municipios. En estos hay cuatro líneas que suponen una aportación monetaria importante para poder desbrozar algunos de los problemas a los que se enfrentan desde hace casi diez meses, que tienen que ver con su actividad diaria y que van más allá de la reparación de infraestructuras destruidas o compensación de daños, cuestiones que albergan cuantías mucho mayores, de 1.700 y 3.600 millones respectivamente.

En este sentido, los ayuntamientos han recibido del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hasta 48 millones de euros para atender algunas de las consecuencias sociales como el pago de ayudas a familias en situación vulnerable, atención psicosocial o alojamientos alternativos, reforzando los servicios municipales a lo que se suman 40 millones de subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia, destinado a actuaciones de este segmento de población. Asimismo, también destacan los 33 millones para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo contrataciones y otros 9,3 millones del Ministerio de Vivienda para que cada consistorio disponga de 130.000 euros para poder impulsar instrumentos de planeamiento urbano.

La llegada de estas cuantías ha sido celebrada por los representantes municipales como expresa el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, comarca considerada la zona cero de la dana. “El Gobierno de España ha cumplido con su palabra e ingresó ya hace tiempo el dinero a los ayuntamientos lo que supone el impulso real a la reconstrucción", señala el también alcalde de Picassent quien destaca que el nivel de destrucción "ha sido tanto" en l’Horta Sud que no sería posible salir adelante "sin esta inyección económica".

87 % reclamaciones resueltas

En total, a esta comarca llegarán más de 922 millones desde el Ejecutivo central, unas cifras "impresionantes", según Cabanes que "permiten ver la dimensión de la catástrofe que hemos sufrido en la comarca, la única en la que todos los municipios tenemos afección, con un nivel más o menos elevado”. De hecho, solo en l'Horta Sud los pagos del consorcio y las indemnizaciones a familias y negocios superan los 2.300 millones. De estas, se han atendido el 87 % de las reclamaciones, un proceso que, admite "podría haber sido más rápido y ágil".

Cabanes, por su parte, añade que a todos esos negocios, empresas y comercios, "les ofrecemos el asesoramiento y el apoyo de la Mancomunitat, a través del equipo técnico del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud y de las distintas iniciativas que se han promovido, y les pedimos que se queden en la comarca". Asimismo, de los 922 millones destinados por el Gobierno de España en esta comarca, 830 millones van a la reconstrucción de infraestructuras, casi la mitad de la cuantía de esta partida, que implicará una "inyección económica importantísima" que irá más allá del sector de la construcción.