Grupos de Facebook y WhatsApp y bandos digitales contra el fuego: así se organizan los pequeños municipios

El título de la alerta dice: “RESTRICCIÓN CIRCULACIÓN”. El texto dice: “Se ruega a la población que no circulen por los caminos ni pistas forestales”. Es la notificación que recibieron en sus móviles los vecinos de Teresa de Cofrentes este jueves, en la aplicación móvil e-Ágora, que actúa a modo de “bando digital” y que tuvo a muchos de los residentes de este municipio del valle de Ayora-Cofrentes pegados a las pantallas, junto con las redes sociales oficiales del consistorio y los grupos no oficiales de vecinos en WhatsApp o Facebook, para seguir la evolución del incendio declarado el miércoles por la tarde y que ya se ha estabilizado. Es una de las fórmulas digitales de organización e información en los pequeños municipios frente a catástrofes.

Javier da Costa, vecino de la localidad, es un ejemplo de este estar pendiente de las pantallas. Como relataba ayer a este diario, solo lleva un año en el municipio, donde ha venido procedente de Londres. Cuando salió de su trabajo en el gimnasio y vio que el monte ardía, encontró más sencillo enterarse de lo que estaba ocurriendo por los grupos de WhatsApp de vecinos, donde pudo comprobar que el centro del municipio seguía siendo seguro. En Teresa de Cofrentes, donde convive población envejecida, vecinos procedentes de otros países europeos y residentes vacacionales, el WhatsApp es una forma de comunicación que mantiene al día a todos en caso de catástrofe. De esta misma forma horizontal, los vecinos han podido ir compartiendo información e inquietudes en el grupo de Facebook privado ‘Teresa de Cofrentes’, que tiene más de 1.600 miembros. El grupo se creó en 2009 y en las últimas 24 horas ha acogido cuatro publicaciones nuevas.

El bando que llega a los móviles

Pero no es la única forma. En el pueblo perviven los tradicionales altavoces por los que se emite el bando municipal, pero su contenido también llega, desde hace unos años, a los móviles de los vecinos que se han descargado la aplicación móvil e-Ágora. En ella, pueden seleccionar su municipio y las notificaciones del bando les aparecen en pantalla. En los últimos días, el Ayuntamiento que dirige José Javier Jiménez publicó esas restricciones de movilidad por el incendio, pero también la agenda de fiestas para este viernes o la reapertura de la piscina municipal. En este último caso, se replica la oralidad del bando tradicional. “Repito, no acceder para nada andando, ni con vehículos, por la explanada del restaurante”, se puede leer en el mensaje.

Notificación de e-Ágora del Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes / Redacción Levante-EMV

Actualizaciones vía Instagram

El fuego también se ha cebado, en las últimas semanas, con varios municipios de esta zona y de otras, que también han compartido información sobre restricciones de movilidad y la aplicación de los planes de emergencia en sus redes sociales. Es el caso de Ibi, donde a mediados de julio se declaró un incendio forestal con origen en una comunidad religiosa y que quemó casi 200 hectáreas de paraje natural. Además de reclamar en su momento que nadie se acercara a la zona afectada para no obstaculizar los trabajos de extinción, el alcalde y la vicealcaldesa compartieron en la cuenta de Instagram municipal partes de incendio en vídeo, donde informaban sobre la evolución del fuego.

Post en Instagram del Ayuntamiento de Bicorp / Redacción Levante-EMV

También en el caso de Bicorp, que sufrió este jueves un incendio que quedó controlado rápidamente gracias a la cesión de medios desde la cercana Teresa de Cofrentes. En el Instagram del municipio, poco antes de que se declarara el fuego, se podía leer el siguiente mensaje en un “post”: “El Ayuntamiento de Bicorp informa que debido al nivel de alerta 3 por riesgo de incendio se decreta, desde hoy día 14 hasta el próximo día 18, el cierre del parking del Benefetal y la restricción de circular por las pistas forestales de nuestro término municipal. Muchas gracias por su colaboración”. Poco después, los medios aéreos sofocaban las llamas. El premonitorio mensaje iba acompañado de la imagen gigante de una señal de peligro.