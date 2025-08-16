Ola de calor
Estos son los 50 pueblos valencianos donde ha hecho más calor hoy que siguen a 40 grados a las 18 horas
El récord de calor se ha registrado en Carcaixent con 43,7 grados a las 14.50 horas
Hace calor; mucho calor. La Comunitat Valenciana está viviendo sus días más calurosos de todo el año, algo que ya había pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y este puente de agosto se puede convertir en el más cálido desde 1950, año desde el que hay registros. Las previsiones ya lo avisaban y el episodio de la ola de calor ha disparado el mercurio por encima de los 40 grados en prácticamente todo el litoral de la provincia de Valencia, que está en alerta roja por temperaturas extremas.
El centro de la ciudad de València estaba desierto este sábado por la mañana; las playas, llenas, como un método para combatir el asfixiante calor de este sábado; y la alerta está siendo máxima en las zonas forestales. A las 18 h se ha decretado un incendio forestal en Xàtiva, que mantiene todas las alarmas después del episodio de Teresa de Cofrentes con 540 hectáreas, y a principios de la tarde, otro en Quart de les Valls, extinguido rápidamente. De hecho, finalmente, la Generalitat Valenciana ha rectificado y ha decretado el cierre de 17 parques naturales, ante el riesgo extremo de incendios en la autonomía por las altas temperaturas y las tormentas secas que se pueden producir en el interior.
El récord de calor
Sin duda, una de las noticias del día es el pico de calor, las máximas que se han registrado en la Comunitat Valenciana, a lo largo de la jornada del sábado. Como ya se anticipaba, Carcaixent ha sido el punto más cálido de la autonomía, según los registros de la Aemet, con una temperatura de 43,7 grados a las 14.50 horas. El resto de los 10 municipios que más calor han pasado es el siguiente:
- Xàtiva: 43,3º
- Turís: 43º
- Ontinyent: 42,7º
- Chelva: 41,9º
- Bicorp: 41,9º
- Llíria: 41,8º
- Pego: 41,7º
- Villena: 41,3º
- Orihuela: 41,3º
Por su parte, la red de estaciones de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha registrado 44,2 grados en Llocnou d'En Fenollet. En su caso, las 10 localidades con más calor se completa con el siguiente listado:
- Sumacàrcer: 43,9º
- Gavarda: 43,6
- Xàtiva: 43,6º
- Càrcer: 43,3º
- Alcàntera de Xúquer: 43,2º
- Carcaixent: 43,2º
- Castelló: 43,2º
- Canals: 43,1º
- Anna: 43º
A más de 40 grados a las 18 horas
La persistencia del calor se evidencia en un dato: a las seis de la tarde, más de 50 municipios seguían con el mercurio por encima de los 40 grados. De hecho, esta madrugada se espera que sea la más cálida de todo el año con unas mínimas que se prevén de récord.
Estos puntos son:
- Sumacàrcer
- Alcàntera de Xúquer
- Càrcer
- Gavarda
- Castelló
- Carcaixent
- Xàtiva
- Cotes
- Enguera
- Canals
- El Genovés
- Rafelguaraf
- Anna
- Chella
- L'Orxa
- L'Alcúdia de Crespins
- Llocnou d'en Fenollet
- Bolbaite
- Chella
- Montesa
- Villalonga
- Quesa
- Guadasséquies
- Otos
- Alzira
- Vallada
- Oliva
- Montaverner
- Ontinyent
- Quatretonda
- Palma de Ganida
- Enguera
- Aielo de Malferit
- Potries
- Pego
- Benirredrà
- La Barraca d'Aigües Vives
- El Palomar
- Cox
- Orihuela
- Alfauir
- El Real de Gandia
- La Font d'En Carròs
- Bèlgida
- La Pobla del Duc
- Benifairó de la Valldigna
- Rafelcocer
- Albatera
- Navarrés
- Palmera
- Beniatjar
- L'Olleria
Alerta para mañana
La alerta roja se mantiene mañana en la provincia de Alicante. A nivel meteorológico implica que "el peligro es extraordinario" y que "los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos". La recomendación es "no viajar salvo que sea estrictamente necesario". Las alertas rojas emitidas por la Aemet son ocasionales y extraordinarias, por lo que nunca hay que pasarlas por alto. Los daños sobre las personas pueden ser importantes, por lo que se aconseja mantenerse a salvo de las altas temperaturas, especialmente a aquellas personas vulnerables, como mayores, niños de menos de 4 años y enfermos crónicos.
