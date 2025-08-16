Estos son los 50 pueblos valencianos donde ha hecho más calor hoy que siguen a 40 grados a las 18 horas

Hace calor; mucho calor. La Comunitat Valenciana está viviendo sus días más calurosos de todo el año, algo que ya había pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y este puente de agosto se puede convertir en el más cálido desde 1950, año desde el que hay registros. Las previsiones ya lo avisaban y el episodio de la ola de calor ha disparado el mercurio por encima de los 40 grados en prácticamente todo el litoral de la provincia de Valencia, que está en alerta roja por temperaturas extremas.

El centro de la ciudad de València estaba desierto este sábado por la mañana; las playas, llenas, como un método para combatir el asfixiante calor de este sábado; y la alerta está siendo máxima en las zonas forestales. A las 18 h se ha decretado un incendio forestal en Xàtiva, que mantiene todas las alarmas después del episodio de Teresa de Cofrentes con 540 hectáreas, y a principios de la tarde, otro en Quart de les Valls, extinguido rápidamente. De hecho, finalmente, la Generalitat Valenciana ha rectificado y ha decretado el cierre de 17 parques naturales, ante el riesgo extremo de incendios en la autonomía por las altas temperaturas y las tormentas secas que se pueden producir en el interior.

Las playas se llenan para sobrevivir a la ola de calor / Francisco Calabuig

El récord de calor

Sin duda, una de las noticias del día es el pico de calor, las máximas que se han registrado en la Comunitat Valenciana, a lo largo de la jornada del sábado. Como ya se anticipaba, Carcaixent ha sido el punto más cálido de la autonomía, según los registros de la Aemet, con una temperatura de 43,7 grados a las 14.50 horas. El resto de los 10 municipios que más calor han pasado es el siguiente:

Xàtiva: 43,3º

Turís: 43º

Ontinyent: 42,7º

Chelva: 41,9º

Bicorp: 41,9º

Llíria: 41,8º

Pego: 41,7º

Villena: 41,3º

Orihuela: 41,3º

Por su parte, la red de estaciones de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha registrado 44,2 grados en Llocnou d'En Fenollet. En su caso, las 10 localidades con más calor se completa con el siguiente listado:

Sumacàrcer: 43,9º

Gavarda: 43,6

Xàtiva: 43,6º

Càrcer: 43,3º

Alcàntera de Xúquer: 43,2º

Carcaixent: 43,2º

Castelló: 43,2º

Canals: 43,1º

Anna: 43º

A más de 40 grados a las 18 horas

La persistencia del calor se evidencia en un dato: a las seis de la tarde, más de 50 municipios seguían con el mercurio por encima de los 40 grados. De hecho, esta madrugada se espera que sea la más cálida de todo el año con unas mínimas que se prevén de récord.

Estos puntos son:

Sumacàrcer

Alcàntera de Xúquer

Càrcer

Gavarda

Castelló

Carcaixent

Xàtiva

Cotes

Enguera

Canals

El Genovés

Rafelguaraf

Anna

Chella

L'Orxa

L'Alcúdia de Crespins

Llocnou d'en Fenollet

Bolbaite

Montesa

Villalonga

Quesa

Guadasséquies

Otos

Alzira

Vallada

Oliva

Montaverner

Ontinyent

Quatretonda

Palma de Ganida

Aielo de Malferit

Potries

Pego

Benirredrà

La Barraca d'Aigües Vives

El Palomar

Cox

Orihuela

Alfauir

El Real de Gandia

La Font d'En Carròs

Bèlgida

La Pobla del Duc

Benifairó de la Valldigna

Rafelcocer

Albatera

Navarrés

Palmera

Beniatjar

L'Olleria

Alerta para mañana

La alerta roja se mantiene mañana en la provincia de Alicante. A nivel meteorológico implica que "el peligro es extraordinario" y que "los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos". La recomendación es "no viajar salvo que sea estrictamente necesario". Las alertas rojas emitidas por la Aemet son ocasionales y extraordinarias, por lo que nunca hay que pasarlas por alto. Los daños sobre las personas pueden ser importantes, por lo que se aconseja mantenerse a salvo de las altas temperaturas, especialmente a aquellas personas vulnerables, como mayores, niños de menos de 4 años y enfermos crónicos.