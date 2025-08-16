Los cañones de agua de La Vallesa se activan para proteger el Parque Natural del Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y de Paterna han puesto en marcha este sábado los cañones de agua regenerada de la Vallesa ante las elevadas temperaturas derivadas de la ola de calor y con el objetivo de prevenir la posibilidad de incendios. Este sistema preventivo está incluido en el proyecto Guardian que comparten ambos municipios de Camp de Túria y l'Horta Nord.

El proyecto Guardian fue elaborado conjuntamente entre Riba-roja de Túria y Paterna con el objetivo de crear un sistema de prevención en la Vallesa de Mandor que, con una extensión de 2.000 hectáreas de masa forestal y 15.000 habitantes en la zona, pueda hacer frente a las altas temperaturas con el uso de cañones de agua regenerada.

Estos cañones de agua regenerada se han activado y permanecerán en marcha mientras dure la emergencia por riesgo de incendios forestales decretada por la Generalitat Valenciana por las altas temperaturas que se prolongará a lo largo todo el fin de semana, al tiempo que se pretende minimizar cualquier riesgo material o humano ante posibles incendios.

Desde el consistorio de Camp de Túria explican que el agua, que procede de los usos domésticos, está depurada y tratada a través de un proceso técnico "muy eficaz". Constituye una herramienta "esencial" en esta iniciativa que se puso en marcha en la anterior legislatura.

Brigada Forestal de Paterna para la vigilancia de incendios forestales. / Ayuntamiento de Paterna

Mejorar la resiliencia frente a incendios

La iniciativa mejora la resiliencia ante los incendios forestales a través de una barrera de contención del fuego formada por 40 cañones que se proveen de la citada agua regenerada. También se han instalado sensores de detección del fuego que activan un sistema de riego adecuado para humedecer las áreas residenciales y actúan, al mismo tiempo, de protección y defensa en las áreas estratégicas de gestión en Riba-roja de Túria y Paterna.

El sistema de generación implantado tiene capacidad para generar un volumen anual de 80.000 metros cúbicos de agua regenerada para las 35 hectáreas de masa forestal entre los términos municipales de Riba-roja de Túria y Paterna. Esta infraestructura hidráulica consiste en la instalación de 6.500 metros de conducciones y cinco depósitos que se encargan de recoger agua de la estación regeneradora y conducirla hasta las 40 torres fijas.

Cañones de agua de Riba-roja de Túria. / Ayuntamiento de Riba-roja / Fernando Cardozo

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado que este sistema "es muy importante como medida de prevención ante las elevadas temperaturas que se soportan en estos días y que se mantendrán durante las próximas horas". "Por ello, debemos actuar con mucho cuidado para minimizar cualquier riesgo por la cercanía de viviendas a la masa forestal de la Vallesa de Mandor", ha concluido.

En Paterna, además, la Brigada de Vigilancia Forestal también ha reforzado sus labores de control y prevención durante estos días. La vigilancia se coordina desde la Torre de La Vallesa, que opera las 24 horas como centro neurálgico de control y supervisión del bosque. Este puesto avanzado cuenta con base de drones para patrullaje aéreo, cámaras térmicas capaces de detectar focos calientes y una estación meteorológica que monitoriza en tiempo real temperatura, humedad, viento y otros parámetros críticos.