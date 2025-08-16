Casa Perú moviliza ropa y alimento para la familia que dormía en la calle con 6 niños

Poco a poco Geraldine, Edwin y sus seis hijos empiezan a salir del agujero. Después de dormir durante 4 días en la calle, una vecina decidió acogerlos provisionalmente en su casa para unos días, y tras esto Casa Perú ha comenzado a movilizar alimento y ropa para ayudarles en todo lo posible. La comunidad peruana de València se ha volcado con sus compatriotas.

Se planteó incluso realizar una colecta de dinero para pagar el alquiler de un piso durante algunos meses, hasta que la familia consiguiera un empleo. Sin embargo, no se ha comenzado a hacer porque es el propio matrimonio el que se plantea pedir la repatriación a su país tras ver las enormes dificultades que tienen para salir adelante en España, incluso encontrando empleos.

"Los precios de la vivienda en València están imposibles, todos lo sabemos. La realidad es que la gran mayoría de migrantes peruanos viven en habitaciones por las que pagan bastante dinero. Con 6 hijos eso es algo inviable. No pueden vivir en una habitación, y alquilar un piso entero está imposible en cualquier sitio. Hemos tratado con ellos ese tema, y están barajando una deportación voluntaria", explica Janet, presidenta de Casa Perú.

A eso se le añade la situación extremadamente precaria en la que se encuentran en España, con lo que servicios sociales debería actuar sobre los menores ante la dificultad de los padres de poder proporcionarles una vida digna. Por el momento varias entidades sociales se han movilizado en ayuda de los 6 niños y sus padres para proporcionarle lo más básico y urgente.

Respuesta insuficiente de Servicios Sociales

Geraldine, Eduin y sus 6 niños han pasado más de 4 días tocando la puerta de todas las entidades sociales de València, pero ningún servicio público les prestó ayuda pese a tratarse de menores de 4 a 16 años. Finalmente, la noche del miércoles los servicios sociales del ayuntamiento ofrecieron a la familia una plaza en un albergue.

Se trataba de un recurso del Instituto Social del Trabajo, una entidad religiosa. Sin embargo, según explican fuentes de servicios sociales, rechazaron la plaza porque "no querían cumplir las normas del centro". La realidad, según explica el padre de la familia, es que se trataba de un recurso donde multitud de personas -practicamente todos adultos- dormían juntos en la misma habitación. Esto provocó miedo en las niñas y temor también en los propios progenitores, ya que no se sentían seguros juntando a menores de edad con adultos desconocidos.

A petición de las niñas adolescentes, los padres decidieron rechazar la plaza y pensaron en volver a dormir al parque, momento en el cual una vecina los acogió en su casa para que se pudieran duchar y descansar. "Los servicios sociales nos dijeron que nos iban a llevar a una habitación de un hostal donde podíamos estar todos juntos. Pero cuando llegamos al albergue vimos que había mucha gente de la calle y nuestras hijas nos dijeron que no se sentían cómodas, así que preferimos no dormir allí", cuenta Eduin. Cabe recordar que mezclar a menores de edad y adultos que no sean familia en este tipo de centros es una práctica del todo desaconsejable.

"Necesitamos un techo"

La familia explica que servicios sociales no ha vuelto a ofrecerle ninguna alternativa, y está sobreviviendo gracias a la solidaridad del vecindario que se ha volcado con ellos. Varias personas incluso se han ofrecido a pagarle algunos meses de alquiler en una habitación o un piso, su principal preocupación ahora mismo. "Necesitamos un techo donde sea. Nos da igual que sea muy lejos de València, nos adaptaremos a lo que sea, y trabajaremos también de cualquier cosa. Solo queremos salir adelante", explican.

Aunque a la familia se le ofreció una plaza de albergue, el caso ha puesto de manifiesto la desidia del sistema de servicios sociales, que en cuatro días no ha ofrecido techo a un grupo de menores que dormía en la calle a pesar del interés superior del menor y al tratarse de un caso tan grave. Ni siquiera tras gestionar el caso se le ha ofrecido un recurso adecuado teniendo en cuenta de que se trataba de 6 niños, varios de ellos muy pequeños.

El ayuntamiento dispone de plazas de acogida para situaciones de urgencia, pero según explican "previamente los servicios sociales deben hacer una valoració nde la situación concreta de cada persona y familia, con el fin de que los recursos se utilicen para las urgencias sociales". De hecho, el consistorio habilitó el pasado mes de julio 72 plazas más para estas situaciones. Sin embargo, destaca la lentitud, al menos en este caso, de un sistema diseñado para situaciones urgentes.

Frente a esa desidia institucional, Geraldine y Eduin han encontrado el apoyo del vecindario de la zona, una casa donde pueden quedarse unos días y apoyo incluso económico, además del contacto de muchas asociaciones de migrantes que están buscando una alternativa habitacional. Sin embargo, las propias vecinas critican que esto no debería ser así "estamos pagando una barbaridad en impuestos y resulta que el ayuntamiento no puede ni dar techo a unos niños que están en la calle, los tenemos que acoger nosotras", denuncian.