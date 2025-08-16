El Consell exime a 13.300 grandes patrimonios valencianos de pagar 61 millones al año

La oposición denuncia un 'regalo fiscal' del Consell de Carlos Mazón a las rentas altas. El portavoz adjunto del grupo socialista en las Corts, Toni Gaspar, ha denunciado que, según se desprende de la propia información de la Conselleria de Hacienda y Economía, una rebaja de la Generalitat a los mayores patrimonios de la Comunitat Valenciana, incluido en el pacto con Vox para los Presupuestos de la Generalitat de 2025, costará a las arcas autonómicas 61 millones de euros al año. Serán, en total, 242 millones por legislatura, una merma de recursos que, según vaticinan los socialistas, se traducirán en “recortes sociales para las familias de rentas medias y bajas”.

En el último debate presupuestario, PP y Vox pactaron "la mayor rebaja fiscal a los más ricos de la Comunitat Valenciana a través del Impuesto de Patrimonio". En concreto, mediante una enmienda, el PP y Vox elevaron el mínimo exento para este impuesto de 500.000 euros a un millón, teniendo en cuenta que, a efectos del tributo, no computan y se consideran igualmente exentos el valor de las participaciones en una empresa familiar –sea cual sea su valor-, los bienes vinculados a actividades empresariales o profesionales, así como los de carácter artístico-histórico reconocido y la vivienda habitual hasta 300.000 euros. La suma de todo ello se minora con las deudas y de ahí se extrae la base imponible. Tras la enmienda PP-Vox, el primer millón quedará exento del impuesto, una medida que se aplicará a partir del ejercicio de 2026.

El movimiento fiscal sorprendió a los socialistas, en un contexto de crecientes dificultades de liquidez e impagos de la Generalitat. El PSPV reclamó oficialmente el cálculo del impacto anual de esta medida en la hacienda autonómica, de haberse aplicado en el último ejercicio del que había datos, el de la campaña de 2024, correspondiente al ejercicio de 2023. Hacienda ha respondido a esta solicitud de documentación desvelando que en ese ejercicio la medida habría supuesto una merma de ingresos de 60.678.400 euros, un "ahorro fiscal", como lo llama la conselleria, para los 27.711 valencianos con más patrimonio. Casi la mitad de los que abonaron el tributo, 13.307 contribuyentes, se habrían librado, no habrían pagado nada. Estos datos permiten anticipar las consecuencias económicas que tendrá la iniciativa una vez entre en vigor en el ejercicio de 2026.

La recaudación de Patrimonio cae un 31%

De este modo, como advierte Toni Gaspar, los 27.700 valencianos más ricos –el 0,5% de la población de la Comunitat y el equivalente al 1% de los que hacen declaración de IRPF– se repartirán los 61 millones de beneficio fiscal gracias a “una medida regresiva e insolidaria de las derechas”, lo que supondrá –de acuerdo con los datos utilizados del ejercicio de 2023- una reducción global de los ingresos del 31%, al pasar de una recaudación de 196,6 millones a solo 135,9 millones. No obstante, "el mayor regalo en cifras absolutas lo recibirán los patrimonios de más de 1 millón que seguirán abonando el tributo y que, según la conselleria, pasarán de abonar de media 12.932,90 euros a 9.436,75 euros, una rebaja de 3.496 euros de media".

10.600 euros de regalo con 5 millones

Obviamente, a mayor patrimonio, más beneficio fiscal, apuntan los socialistas. La medida de PP-Vox comportará a un valenciano con un patrimonio neto de 5 millones de euros una rebaja impositiva de 10.600 euros, según sus cálculos. “La única cosa que el señor Mazón no recorta, como hemos visto en el último presupuesto de la Generalitat, es en la bajada de impuestos a los que más tienen”, censura el portavoz adjunto del PSPV en las Corts. "Ahí hemos visto que el 0,5% de valencianos, que son los que más tienen, van a pagar menos impuestos y que el 99,5% restante de valencianos van a sufrir los recortes por esta bajada de impuestos", señala.

Para Gaspar, “la política fiscal que aplica el señor Mazón es inoportuna e injusta”, ya que se trata de “propuestas ideológicas fiscales que no tienen en cuenta la mayoría social de la Comunitat Valenciana”. “Con Mazón los ricos pagan menos y, en cambio, a las familias trabajadoras les va a resultar cada vez más difícil acceder a unos servicios públicos recortados y llegar a fin de mes”, recrimina el parlamentario.