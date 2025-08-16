Cuatro muertos golpes de calor este verano y más de 200 por las altas temperaturas

La Comunitat Valenciana registró ayer su cuarta muerte por golpe de calor del verano. Un varón islandés de 43 años falleció este jueves en el hospital de Elda, como adelantó el periódico Información, después de dos días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro; fue encontrado en la madrugada del martes en la plaza de Santa María Magdalena con una temperatura corporal superior a los 42 grados.

Este deceso podría ser el sexto caso de lo que llevamos de verano, aunque de forma oficial -decretado por la Conselleria de Sanidad siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- solo son tres las muertes por golpe de calor. Estas se registraron a principios de julio: un varón de 52 años de Castellón, que se sintió indispuesto en su puesto de trabajo; una mujer de 53 años de Alicante mientras practicaba deporte en una zona montañosa; y un hombre de 53 años que había salido a caminar en Alicante.

A lo largo del verano, se registraron otros dos decesos por posible golpe de calor, aunque no han sido confirmados por Sanidad. Faltará ver qué ocurre con el varón islandés y si se convierte en la duodécima víctima por golpe de calor en la autonomía desde el año 2020. Hasta ahora, son 11 los decesos registrados y confirmados: dos se produjeron en 2020, otros dos en 2022, cuatro en 2023, el año más mortífero del último lustro y uno de los más calurosos de la historia; uno en 2024 y los dos últimos en 2025.

Más de 200 casos de exceso de mortalidad

Sin embargo, son muchas más las muertes debidas a las altas temperaturas, aunque no sea directamente por golpe de calor. Según el el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que registra el exceso de mortalidad atribuible a las altas temperaturas, son ya 204 los fallecimientos provocados por las temperaturas extremas. El grueso se registró entre finales de junio y principios de julio, tras la ola de calor que dejó una anomalía térmica de récord en la Comunitat Valenciana, de 3,6 grados, y el junio más caluroso de la historia.

Agosto lleva el camino de repetir este hito. De hecho, la autonomía se enfrenta a los días de más calor de todo el año y, probablemente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al puente de agosto "más cálido" desde que hay registros; estos se remontan a 1950. La propia agencia estatal ha alertado sobre el impacto para la salud de las personas de este episodio tórrido.

Temperaturas máximas previstas para el sábado 16 de agosto en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Mortalidad al alza

Una vez finalizado, habrá que observar las estadísticas del Momo porque el pico de mortalidad por estrés térmico acumulado se producirá de aquí a tres semanas, como explicó a Levante-EMV la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina. De hecho, durante los últimos días, el Instituto de Salud Carlos III ha ido registrando un aumento paulatino de la mortalidad por calor, con 14 casos esta semana, la quinta más letal de lo que llevamos de verano, a falta de los datos del viernes al domingo.

Mª Ángeles Medina, presidenta de Sovamfic y médica de Atención Primaria. / Axel Alvarez / Información

"Las muertes por estrés térmico no tienen una sola causa, es multifactorial -especifica la presidenta de Sovamfic-. Generalmente, son por estrés térmico acumulativo y por la descompensación que sufren estas personas". Este proceso se refiere a una alteración del sistema de homeostasis del cuerpo, que regula la temperatura interna del organismo y que, en caso de acumulación de estrés, no se reajusta y afecta a la operatividad de las funciones vitales. Inicialmente, puede afectar a "los riñones, a la función cardiaca y a la neuronal" hasta que, finalmente, se produce "un fallo multiorgánico".