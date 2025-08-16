La factura de los conciertos de servicios públicos sube 450 millones en un año

Las empresas privadas que gestionan servicios esenciales de la Generalitat pasaron en 2024 una factura total de 3.121 millones de euros. Es el importe que destinó el Consell, en el primer ejercicio completo del PP al frente del Gobierno valenciano, a los acuerdos de concesión en actividades educativas, sanitarias y de servicios sociales, según recoge la Cuenta General de la Administración autonómica correspondiente al pasado año, e implica que de los 18.300 millones de euros en gasto social que salieron del Ejecutivo valenciano, un 17 % fuera ejecutado por compañías privadas.

Las cifras dadas por el análisis de la Intervención de la Generalitat, el órgano de fiscalización interna, supone un incremento de 450 millones respecto al año anterior, el de 2023, con la izquierda en el poder mitad de año, un ascenso que está principalmente impulsado por la subida en el coste de Servicios Sociales y el concierto en residencias de tercera edad y diversidad funcional. El montante total, no obstante, es inferior a los 4.380 millones que se concertaron en 2022 en los tres ámbitos señalados, pero es superior respecto a los 2.082 de 2021.

La clave del destacado incremento respecto al año anterior está en la subida en los conciertos en Servicios Sociales. En este área se pagaron en 2024 unos 1.300 millones de euros a las compañías encargadas de cubrir estas prestaciones. Son casi mil más que el año anterior con un ascenso marcado en las residencias de tercera edad y divesidad funcional y salud mental que pasaron de unos costes de 45 y 101 millones respectivamente a 251 y 554, cinco veces más.

El hospital de Manises en el primer día de la reversión en 2024 y su integración en la agrupación Valencia-Este. / Germán Caballero

A ello se suma la subida de 22 a 41 millones en la gestión concertada de los centros públicos de atención a la violencia machista. No obstante, estos 1.300 millones pagados por el departamento que dirige Susana Camarero el año pasado son 500 millones menos que los 1.800 destinados en 2022 por el Botànic en este área. De ese ejercicio destaca el pago de 800 millones en diversidad funcional y los 500 millones en la gestión de políticas de Infancia y Adolescencia, 200 millones más que el pago realizado en 2024 pese a que los costes han subido en nivel general.

Mismos conciertos

La subida de estos costes se nota en Educación. La conselleria mantuvo en 2024 los 416 conciertos en escuelas, colegios o centros de Formación Profesional que prestan enseñanzas declaradas por ley como gratuitas que había en 2023, sin embargo, el montante pagado a las entidades privadas que ejecutaron este servicio se incrementó en 26 millones al pasar de 813 a 839 millones. El año anterior también hubo un incremento de 20 millones pese a que se redujo en cinco el número de conciertos.

Por último, están las facturas pagadas en el ámbito sanitario. En total fueron 982 millones, 50 menos que en 2023, en actividades concertadas como resonancias magnéticas, transporte sanitario o actividad oncológica (como, por ejemplo, el IVO), apartado que representa casi el 50 % con 433 millones (casi 40 más que el año anterior).

No se incluyen los pagos a las concesionarias de los departamentos de salud de Elx, Manises y Dénia, de los que quedaba pendiente el cálculo de su liquidación en 2024 (donde los dos últimos volvieron a la gestión pública a mitad de año). Eso sí, según la Cuenta General del año anterior, en 2023 el Consell pagó 155, 204 y 168 millones respectivamente.