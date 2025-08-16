Fallece Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Ximo Puig

Ha fallecido Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana y actual embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig.

Elodia ha fallecido a los 88 años, apenas un día antes de cumplir los 89. Abnegada ama de casa, dedicó toda su vida al cuidado y bienestar de su familia, convirtiéndose en el pilar y corazón del hogar. Con amor y paciencia crió a sus tres hijos, Ximo, Francis y Jordi, y en los últimos años encontraba su mayor alegría en ver crecer a sus bisnietos. Su entrega, cariño y ejemplo permanecerán siempre en quienes la conocieron.

El funeral se celebrará esta tarde, a las 19:00 horas, en la basílica de Morella.

Ximo Puig, que siempre ha destacado en sus discursos el valor de ser hijo de una ama de casa y de un transportista, Joaquim Puig Mestre —fallecido en 2022—, ha recordado cómo ambos le inculcaron los principios y valores que han guiado su vida y trayectoria.