Más de 300.000 hectáreas de monte han ardido en la Comunitat Valencia desde 1980

El fuego ha castigado y arrasado los montes de la Comunitat Valenciana desde hace décadas. En los últimos 40 años, las llamas han calcinado una superficie forestal de más de 300.000 hectáreas, lo que equivale a casi medio millón de campos de fútbol, casi el 25% de toda la masa forestal valenciana. De norte a sur, no hay un rincón de la geografía valenciana que no se haya visto afectado por el fuego desde la década de los 80 aunque las grandes áreas del interior de las provincias de Castellón y Valencia y el macizo central en Alicante se han llevado la peor parte y han sido pasto de las llamas en varias ocasiones.

El fenómeno de la repetición de incendios en áreas muy concretas ha sido especialmente apreciable en algunos puntos del territorio. Se trata de áreas más dañadas por el fuego, donde el manto de ceniza apenas ha dado paso a nuevas masas forestales. Es el caso, por ejemplo, del macizo del Caroig. Con los datos históricos en la mano, el área comprendida entre Cortes de Pallás, el Valle de Ayora y la Canal de Navarrés ha estado, junto con las cordilleras del interior de la Marina Alta y el interior de Castellón en el epicentro de algunos de los fuegos más devastadores que han asolado la Comunitat Valenciana durante estos 40 años.

Casi un tercio de la C. Valenciana ha ardido

Echando un vistazo al histórico de incendios declarados en la Comunitat Valenciana desde la década de 1980 y el rastro de ceniza que han dejado, la cifra total de superficie arrasada asusta. Sobre una superficie de 1,3 millones de hectáreas forestales (que suponen el 56% de toda la Comunitat Valenciana), en los últimos 40 años han ardido más de 300.000 hectáreas arboladas (casi un cuarto de toda la masa forestal). En cada provincia la proporción es distinta, pero la más afectada históricamente ha sido el interior de Valencia. Sobre todo el interior sur, coincidiendo en el área del incendio forestal que esta semana ha arrasado 504 hectáreas en Teresa de Cofrentes.

En esta misma zona, durante el 1985 y 1994 ardieron más de 100.000 hectáreas, de las cuales ocho de cada diez lo hicieron en los megaincendios de Tous en 1985 (18.886 ha), Yátova en 1991 (15.400), y Millares (25.430) y Requena (24.064) en 1994. Muy cerca se registraron también otros grandes incendios en Dos Aguas, Ayora o Enguera sobre las 5.000 ha en cada uno.

El contraste del interior sur con el del norte de Valencia es abismal. La magnitud de los incendios no es la misma, pero concentra grandes incendios que también han calcinado millares de hectáreas. El que más superficie arrasó en la década de entre 1985 y 1994 en el norte fue el de Gestalgar en 1991 y acabó con 9.990 ha. Un año más tarde se registró el de Calles (3.302 ha). Pero 1994 fue cuando más fuegos de gran tamaño se combatieron: también Calles (5.264 ha), Loriguilla (2.852) y Domeño (2.350).

2012, el año más negro

Sin embargo, el año que más se cebaron las llamas con la Comunitat Valenciana fue en 2012, y concretamente en el interior de Valencia. A finales de junio se registraron los incendios más destructivos a todos los niveles en la historia valenciana. En el interior sur, en Cortes de Pallás, el 28 de junio se desató un fuego que acabó con 28.879. Y en el norte, en Andilla, se calcinaron 20.065 ha. Este año, junto a otros incendios, ardieron 57.555 hectáreas en total.

Las pérdidas económicas se cuentan por millones

El fuego no solo convierte en ceniza todo a su paso, sino que sus daños provocan millones de pérdidas económicas. El megaincendio de Andilla se considera como el que más pérdidas económicas ha causado en la Comunitat Valenciana. Más de 41 millones de euros. La lucha contra el fuego se extendió durante tres semanas e intervinieron casi 3.500 personas y 433 medios terrestres y aéreos, y hubo dos heridos. En este mismo sentido, el de Cortes de Pallás también ocasionó un gran daño monetario. Hubo un muerto, 540 personas y 146 medios combatieron el fuego durante dos semanas, ocasionando unas pérdidas de 12.607.966€.

Las pérdidas económicas que han causado el paso de las llamas sobre el territorio valenciano se cuentan por millones también en otros puntos. La relación es clara: dimensión y dinero. Y los que siguen a Cortes de Pallás y Andilla son: Requena (24.064 ha y 10.652.573€), Fontanar del Aforins (18.417 ha y 6.506.232€), Millares (25.430 ha y 6.350.780) y Espadilla (19.311 ha y 6.276.936€).

Imagen tomada este jueves en Alcublas que muestra el papel de los cultivos como cortafuegos / Rober Solsona

2022, Bejís y Vall d'Ebo

No obstante, aunque los megaincendios hasta el año 2017 se ubican principalmente en el interior de Valencia, los dos más recientes y que más devastación han dejado son los de Bejís (Castellón) y Vall d'Ebo (Alicante) en verano de 2022. La destrucción de ambos ocasionó daños ambientales que anegaron una masa conjunta de casi 28.000 hectáreas (16.824 y 10.609 ha respectivamente). De hecho, son los más voraces de la última década. Con unas pérdidas que ascienden a millones, pero todavía no se han podido concretar.