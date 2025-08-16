Igualdad ofrece varios pisos para los enfermos terminales desalojados por el incendio en el Casal de la Pau

Conselleria de Igualdad trabaja para encontrar un nuevo piso para enfermos terminales que pueda usar el Casal de la Pau de València. Así lo explican fuentes de la oenegé a este periódico, que indican que la administración valenciana ya ha puesto a disposición varios pisos, pero ninguno cumple de momento las condiciones necesarias para poder acoger a estas personas, con situaciones sanitarias muy complejas que precisan de atención especial.

Fuentes del Casal de la Pau agradecen "el esfuerzo enorme" de Conselleria, que desde hace unos días está buscando una solución habitacional para estas personas. Por el momento los enfermos están derivados en otro piso dedicado para reclusos en tercer grado, pero que no reúne las condiciones para poder acoger en condiciones a los enfermos.

Un incendio calcinó la madrugada de este sábado un piso con siete enfermos terminales en la calle Convento Carmelitas de València. La vivienda, gestionada por el Casal de la Pau, tan solo sufrió daños materiales y ninguna persona resultó herida.

Incendio en la calle Carmelitas de València, en el piso para enfermos terminales del Casal de la Pau / Levante-EMV

El Casal de la Pau es una entidad que trabaja con personas reclusas y ex reclusas de Picassent. Gestiona varios pisos en València y uno de ellos es el de Carmelitas, destinado a presos enfermos terminales que han salido de la cárcel por este motivo.

A parte de este, tiene dos programas más; uno para reclusos en tercer grado que no tienen ningún sitio al que ir, y otro para personas que acaban de salir de prisión. En este último se les da unos meses de acogida y se les ayuda a encontrar un empleo para que puedan reencauzar sus vidas, alejarse de las drogas y no reincidir.

Petición de ayuda

La entidad, pese a llevar casi 50 años a las espaldas, no tiene demasiadas plazas, con lo que el incendio en el piso de Carmelitas ha supuesto un gran recorte forzoso de los otros programas. Los enfermos han sido derivados a los pisos del programa de tercer grado (con solo 24 plazas), y ha supuesto una reducción de espacio importante.

"Hemos tenido que decir a muchos reclusos que esperaban a entrar que ya no pueden, porque la prioridad son los enfermos", explican desde la entidad. El Casal de la Pau busca ahora un alojamiento alternativo para estas personsa.

Incendio en una habitación

Milagrosamente, el incendio en el piso -que ha quedado totalmente calcinado- no tuvo daños personales. Según cuentan desde la entidad el pasado sábado por la noche, alrededor de las 4:00 horas, la responsable de la casa siniestrada escuchó un "ruido extraño" en el piso. Al salir del despacho donde estaba y acudir a la habitación donde había escuchado aquel ruido, la responsable "se dio cuenta de que había llamas en la habitación".

"Intentó apagarlas con el extintor que hay en el piso, pero se dio cuenta de que por la magnitud que tenían las llamas no lo podía controlar", ha continuado Guzmán. Atendiendo pues a las medidas de prevención de riesgos y distintos cursos de emergencias de la asociación, la responsable despertó a los residentes para proceder a la evacuación.

"Nosotros atendemos a personas que están afectadas por graves enfermedades y que carecen de apoyos familiares. En la habitación en la que se produjo el incendio no había nadie porque uno de sus ocupantes estaba en el hospital por un empeoramiento de su situación y el otro se encontraba en el baño. Eso fue una suerte porque si no podríamos estar lamentando desgracias personales, porque la evolución de las llamas fue muy rápida", ha descrito Guzmán.

Coste personal

Aunque no se lamentaron daños personales, el incendio redujo a cenizas lo material en el piso, incluídos muchos recuerdos y objetos de gran valor sentimental para los enfermos. "Está claro que hay prioridades y estamos agradecidos de la actuación de los bomberos, pero esta gente se ha quedado ahora mismo sin nada. No tienen ropa, ni muchos objetos que para ellos tenían un gran valor emocional, y les ha afectado en el estado de ánimo", explican desde la entidad.